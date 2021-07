Non sapevamo se sarebbe stato realizzato, ma, a quanto pare, Apple vuole riprovarci con iPhone 13 mini, nonostante il precedente modello non abbia affatto lasciato il segno (o per meglio dire, l’ha fatto, ma purtroppo in negativo, tanto da vederne cessata la produzione in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia). Come riportato da ‘macrumors.com‘, Pegatron è stata contattata dalla mela morsicata per far partire la produzione di iPhone 13 mini, condivisa con il solito Foxconn (il partner principale di Cupertino quando si tratta di produrre melafonini).

Pegatron avrebbe ricevuto gli ordini per il prossimo modello da 5.4 pollici, mentre la società taiwanese produrrà una parte di iPhone 13 con display da 6.1 pollici. Il 2021 sarò forse l’ultimo anno in cui Apple sfornerà modelli con schermo da 5.4 pollici, come nel caso del prossimo iPhone 13 mini. A partire dall’anno che verrà, infatti, la mela morsicata dovrebbe realizzare solo versione con schermo da 6.1 e 6.7 pollici. Naturalmente, se poi iPhone 13 mini facesse bene, Apple potrebbe anche rivedere con i propri piani, continuando a produrre anche il modello con schermo da 5.4 pollici (sarà difficile, ma non impossibile: se l’azienda californiana ha deciso di riprovarci quest’anno, un motivo dovrà pur esserci). Nonostante i rapporti tra Pegatron e Apple si fossero raffreddati a novembre 2020 per via del presunto sfruttamento minorile compiuto dall’azienda taiwanese, adesso la situazione sembra andare molto meglio, tanto da riprendere gli ordini da parte del colosso di Cupertino.

A febbraio scorso, Pegatron ha acquisito del terreno a Chennai (India) a fronte di un esborso di 14 milioni di euro, dove sorgeranno nuovi impianti dedicati alla produzione di iPhone (si stima la creazione di 14 mila nuovi posti di lavoro). A voi l’idea di vedere prodotto un nuovo iPhone 13 mini stuzzica, oppure pensate si ripeterà il fallimento di iPhone 12 mini? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.