Un anno e mezzo dopo Magia, Alvaro Soler torna con Mañana, in collaborazione con Cali Y El Dandee.

Se con Magia ha totalizzato oltre 50 milioni di stream e raccontato un momento personale, con Mañana riporta in musica le sue vibrazioni positive.

“Con me ci sono sempre positive vibes, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”, le sue parole sul nuovo singolo già in radio e negli store digitali.

Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album Magia, in uscita nei negozi e in digitale dal 9 luglio, un disco nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”, le parole dell’artista nel raccontarlo. Il primo capitolo che viene pubblicato dal lavoro di Soler è Mañana, un pezzo eh sentiremo molto questa estate.

A proposito della nascita della canzone, Alvaro Soler ricreda quando due anni fa si sentiva stanco ma grato al tempo stesso per le esperienze musicali compiute prima della pandemia. Poi il silenzio e l’isolamento pandemico, che ha costretto tutti a mettere in discussione le proprie abitudini.

Ma Alvaro Soler aveva già pianificato un periodo di pausa dalle scene. Il covid-19 ha contribuito ad allungarlo.



“Nel 2019 mi sentivo stanco e al contempo immensamente grato per tutte le esperienze che stavo facendo ma avevo bisogno di tempo per fare nuove esperienze. Poi tutto è cambiato. La pandemia ha prolungato quel periodo di pausa che avevo pianificato”, le sue parole.

“Per il nuovo album Magia non solo ho scritto più canzoni che mai ma ho avuto anche il tempo per produrlo io. Alcune canzoni sono state scritte alcuni anni fa, altre sono nuove ma per tutte ora è il momento giusto. Magia è sicuramente il mio disco più personale e per come lo vedo io il migliore che abbia fatto. Ho potuto aprirmi in un modo completamente differente e mostrarlo”, aggiunge sul nuovo disco.

Con lui nel nuovo brano il duo colombiano Cali Y El Dandee, conosciuto per quel mix unico di urban pop e reggaeton da dischi d’oro e di platino.