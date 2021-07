Nei 5 più grandi successi di Max Gazzè c’è tutto l’estro di un artista poliedrico, un abilissimo bassista e un compositore attento e curioso. Massimiliano, questo il suo nome completo, cavalca da anni tutte le dinamiche dell’elettropop con la capacità di coniugare il cantautorato più classico con il sound contemporaneo, grazie alle sue linee di basso e al groove che segnano ogni sua produzione come un marchio di fabbrica.

Oggi ha all’attivo 11 album, con l’ultimo La Matematica Dei Rami (2021) che include anche Il Farmacista, brano portato in gara al Festival di Sanremo 2021.

La Favola Di Adamo Ed Eva (1998)

Un po’ Battiato, un po’ new wave, un po’ entrambi: La Favola Di Adamo Ed Eva è la fotografia decadente di un’Italia, appunto, decadente che si rifugia in antiche credenze per sfuggire dalla macchina oppressiva di tutti i giorni.

Una Musica Può Fare (1999)

Con questo deliberato e spensierato inno alla musica Max Gazzè arriva all’ottavo posto della sezione Giovani del Festival di Sanremo 1999. La linea di basso di questo brano è travolgente proprio come il groove che distingue tante altre produzioni del cantautore.

Il Timido Ubriaco (2000)

Dolcissima e sincera, Il Timido Ubriaco arriva al quarto posto del Festival di Sanremo nel 2000 e ancora oggi è uno dei più grandi successi di Max Gazzè. “Potranno mai le mie parole esserti da rosa, sposa?”.

La Vita Com’è (2015)

La Vita Com’è è un amaro inno alla spensieratezza contenuto nel disco Maximilian (2015). Con questo brano Max Gazzè ci invita a non prenderci troppo sul serio, anche quando si parla di amore e vita di coppia. C’è bisogno di leggerezza, e Max ce lo spiega in questo brano dalle forti influenze folk.

Il Farmacista (2021)

Un po’ filosofico, un po’ satirico, Il Farmacista rientra a pieno diritto tra i più grandi successi di Max Gazzè dopo l’esperienza sanremese.