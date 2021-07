Fargo 5 ci sarà, ma al momento non è nemmeno in pre-produzione. C’è solo una vaga idea di ciò che la serie antologica ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen proporrà per la sua quinta stagione, che potrebbe anche essere l’ultima.

Il creatore Noah Hawley pensa a Fargo 5 buttando giù qualche idea, ma non ha ancora una storia su cui basare la sua sceneggiatura. Di sicuro vede all’orizzonte una potenziale fine della serie, che spera di poter realizzare in maniera consapevole, ovvero sapendo sin dall’inizio della fase di scrittura che quella stagione sarà effettivamente l’ultima.

Al momento non c’è nemmeno un rinnovo ufficiale per Fargo 5, ma Hawley sta iniziando a lavorarci, come ha confermato in una recente intervista a Vanity Fair, e non esclude che possa trattarsi dell’ultima stagione dell’antologia criminale.

Sì, penso di sì. Non ce l’ho ancora. Ho pezzi sparsi che dovranno sopravvivere. Non sono ancora legati. Penso che sarebbe bello creare un finale e arrivare deliberatamente a qualcosa, sapendo che è l’ultimo capitolo e immaginando come si potrebbe concludere questa antologia.

Mentre Fargo 5 è ancora allo stato embrionale, è più avanzata la lavorazione della serie Alien, sempre per FX. Hawley ha già scritto le sceneggiature di un paio di episodi, ma la produzione non inizierà prima della prossima primavera perché un tale “livello di effetti visivi” richiede molta preparazione.

Il mio prossimo progetto è la serie Alien per FX, che affronta quel franchise e quei fantastici film di Ridley Scott, James Cameron e David Fincher. Questi sono grandi film di mostri, ma non sono solo film di mostri. Riguardano l’umanità intrappolata tra il nostro passato primordiale e parassitario e il nostro futuro di intelligenza artificiale, ed entrambi stanno cercando di ucciderci. Qui ci sono degli esseri umani che non possono andare avanti e non possono tornare indietro. Quindi lo trovo davvero interessante.

E come se non bastasse il suo impegno su Fargo 5 e Alien, Hawley sta anche lavorando al suo ultimo romanzo Anthem, la cui uscita è prevista per gennaio.