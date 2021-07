Ci sono delle precise motivazioni per le quali non arriva il Green Pass per guariti Covid in questa prima parte del mese di luglio. Chi ha superato la grave infezione anche nei primi mesi 2021 ha a che fare con alcuni problemi non trascurabili perché non riesce ad ottenere il necessario certificato verde, magari alla vigilia di un viaggio all’estero di piacere o di lavoro. Sulla questione il sito Repubblica ha condotto delle verifiche puntuali che sono a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno.

Quando arriverà il Green Pass per i guariti Covid? Sembrerebbe proprio che i cittadini che hanno superato la malattia, per l’erogazione del prezioso documento, siano andati in coda ai vaccinati con prima e seconda dose che invece hanno ricevuto già il pass. Nonostante tutto, questo dovrebbe ora essere il momento cruciale per i guariti da coronavirus. Lo stesso Ministero della Salute sta procedendo in questi giorni al caricamento dei dati utili per questa tipologia di cittadini. Questi, a loro volta, sono comunicati dalle ASL locali e in caso di mancanza degli stessi tutta la procedura non può essere messa in moto.

Un pratico consiglio se non arriva il Green Pass per guariti Covid con specifica notifica via mail, via app IO e Immuni, è quella di provare comunque a scaricare il documento andando su www.dgc.gov.it, autenticandosi con Spid o Carta d’Identità Elettronica e poi con codice fiscale e numero tessera sannitaria. Il pass potrebbe essere comunque presente sul sito ma non notificato per mancanza della registrazione di numero telefonico o indirizzo di posta elettronica.

C’è un ultimo elemento da tenere in considerazione nel momento in cui non arriva il Green Pass per guariti Covid. Fino al prossimo 12 agosto, nel caso di un viaggio all’estero, verrà accetteta anche la certificazione cartacea rilasciata dai centri vaccinale a disposizione di ogni cittadino e chiederanno solo un autodichiarazione firmata dal cittadino sul suo stato di salute.