Un botta e risposta di Chiara Ferragni contro Renzi ha di nuovo scatenato l’ironia pungente di Fedez che già ieri, sul caso Imen Jane, era intervenuto per difendere la moglie.

Chiara Ferragni contro Renzi

In queste ore è in corso un acceso dibattito sulle ultime richieste fatte da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, sul testo del ddl Zan. L’ex Presidente del Consiglio ha chiesto di rivedere il testo del disegno di legge contro l’omotransfobia per convertirlo in una realtà meno divisiva e quindi, secondo Renzi, per accelerarne l’approvazione. Per “meno divisiva” s’intende, ovviamente, per tutto ciò che riguarda i partiti di centro-destra e i conservatori.

Su questo aspetto si concentra la polemica sollevata da Chiara Ferragni nelle stories di Instagram, che in una prima slide ha postato la foto di Matteo Renzi con il testo: “Che schifo che fate, politici”. In seguito l’influencer milanese aggiunge:

“La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria lgbtq+ serva nel nostro Paese e sia attiva nel resto dell’Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale”.

La risposta di Renzi e l’intervento di Fedez

La risposta di Matteo Renzi non si è lasciata attendere. L’ex segretario del PD ha replicato a Chiara Ferragni redarguendola sul concetto dei “politici che fanno schifo” bollando quell’affermazione come qualunquismo. In ultima battuta Renzi si è detto aperto al confronto.

A quel punto è intervenuto Fedez, già in prima linea da mesi a favore del ddl Zan, che ha ritwittato la risposta dell’ex premier e ha aggiunto la sua provocazione:

“Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita.

C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”

Insomma, il dibattito sul ddl Zan continua e vede ancora coinvolti gli influencer, gli artisti e tutti i personaggi più popolari dello spettacolo e del web. Per il momento lo scambio tra i Ferragnez e Matteo Renzi si è spento, ma è servito a riattivare un argomento che negli ultimi mesi ha visto scontri oltremodo accesi sui social, specie dopo le prese di posizione del centro destra e dell’ala più conservatrice del parlamento e del mondo della Chiesa.