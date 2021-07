Benji intervista Ed Sheeran che parla in italiano per lui e per tutti i fan della penisola! Ed Sheeran anticipa infatti che ha iniziato a studiare italiano e nell’intervista con Benji Mascolo si cimenta subito in qualche frase.

Ha visitato l’Italia 4 volte e deve imparare l’italiano per parlare in italiano con gli italiani, ciò che ha spiegato Ed Sheeran a Benji prima di iniziare l’intervista alla scoperta del nuovo singolo, Bad Habits.



Ed racconta come è avvenuta la scelta del pezzo e perché ha deciso che proprio questo sarebbe uscito in radio come singolo in tutto il mondo. Ha concluso l’album e aveva tante canzoni tra le quali scegliere. Avrebbe voluto puntare su un pezzo ma sua moglie non era molto d’accordo, trova che fosse più forte Bad Habits e più adatta alle radio.

Così, una volta scelto il pezzo con la donna che ama, lo ha sottoposto all’etichetta per il rilascio. Erano tutti entusiasti ed è stato deciso che effettivamente avrebbe guadagnato la rotazione in radio. Bad Habits è un brano che Ed ha scritto a gennaio e ha registrato il video in aprile.

Si parla poi del disco: il sound di Bad Habits rispecchia quello dell’interno album? Ed Sheeran risponde di no. Il sound dell’intero progetto va più verso X e Divide ma come primo singolo ha voluto scegliere un brano a se stante, che possa piacere o meno ma che possa far parlare. Poi Ed tornerà alle ballad per le quali è conosciuto ed apprezzato.

“Tutti se le aspettano da me e non ho voluto iniziare con quelle”, le parole di Ed Sheeran prima di rispondere alle domande dei fan italiani che Benji gli sottopone.

Benji intervista Ed Sheeran: