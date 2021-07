Gli Europei 2020 di calcio sono ormai agli sgoccioli, l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini domani sera, 6 luglio, sfiderà la Spagna in semifinale. Fino ad oggi il calciomercato estivo è rimasto un po’ da parte, ma adesso che terminerà il torneo, entrerà nel vivo e viaggerà a pieno regime di trattative. Per quanto riguarda il mercato del Napoli, sappiamo benissimo che il nuovo mister Luciano Spalletti non ha preteso nuovi innesti, né ha intenzione di cedere nessun calciatore, ma purtroppo le casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis hanno bisogno di introiti monetari e quindi, di fronte ad offerte irrinunciabili, ADL sarà costretto ad accettare e vendere.

Ormai da tempo si parla solo ed esclusivamente di alcuni giocatori, fondamentali per il Napoli, che sarebbero sul punto di dire addio alla città partenopea. Tra questi ci sarebbero il difensore Kalidou Koulibaly, il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz e addirittura il capitano Lorenzo Insigne, il cui contratto è ormai in scadenza e nessun contatto tra le parti è ancora avvenuto. Questi sono nomi ormai “vecchi” per quanto riguarda eventuali cessioni, ma quest’oggi, 5 luglio, secondo l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, una nuovo ed inaspettata cessione potrebbe andare in porto ed interessare un altro centrocampista: Piotr Zielinski.

A quanto pare il 27enne polacco piace molto all’estero, più precisamente nel campionato britannico di Premier League. Il numero 20 azzurro, reduce da un Europeo deludente (come per tutta la sua Polonia), ma da una super se non la miglior stagione nel Napoli, è diventato un pallino fisso del tecnico dell’Arsenal Arteta, ma anche di altri due top club inglesi. Sempre come riporta il quotidiano, Zielinski potrebbe essere alla fine il vero pezzo pregiato da sacrificare. Il centrocampista ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro (inserita nell’ultimo rinnovo) ed un costo del cartellino fissato intorno ai 50 milioni di euro. Si tratterebbe di una cessione davvero importante ed a sorpresa, ma per adesso non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi.