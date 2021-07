Era il 2006 quando Tiziano Ferro scriveva e rilasciava il brano E Raffaella è Mia, dedicato alla mitica Raffaella Carrà. I due hanno realizzato insieme il video ufficiale: proprio la Raffa nazionale, infatti, balla nella clip del singolo di Tiziano Ferro.

E Raffaella è Mia è contenuto nell’album Nessuno è Solo, rilasciato da Ferro nel 2006. Il brano è stato scelto per la rotazione radiofonica, estratto come singolo del progetto. In scaletta nei concerti non mancava mai e ancora oggi è una delle canzoni sulle note della quale i fan si scatenano.

Che sia negli stadi o nei palasport, E Raffaella è Mia è il brano di Ferro che consente di saltare e ballare senza limiti, un pezzo scanzonato che porta una ventata di allegria nella sua discografia.

Oggi vi suggeriamo di riascoltarlo.

Nel giorno della scomparsa di Raffaella Carrà, il mondo intero la piange. Tiziano Ferro ha scritto un post sui social su di lei ma ha deciso di non condividere foto né ricordi. Lascia le sue memorie stringate ad un post con sfondo nero, il colore del lutto e del dolore, ma tantissimi sono i ricordi e i momenti che li legano. tra i quali quelli legati proprio al suo brano.

La Carrà fu ospite di uno dei concerti di Ferro al Palalottomatica a Roma, nel 2007, e sul palco cantarono insieme quel brano tanto felice.

Ho dovuto pagarla tanto

Ho dovuto pagarla cara

Ma ho deciso ho detto “tento”

Mal che vada solo nega

Ho girato il Latin America

Cuba, Messico, Argentina

E non c’è nome più potente

Non c’è nome più importante

Ho cercato il suo manager

Ho cercato la sua mail

Incredibile la fortuna

Incredibile solo una

Incredibile l’egoismo

Maledetta la gelosia

Maledetta però mi piace

Incredibile però è mia

Mia

Mia

Mia E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella balla a casa mia

E non mi importa niente

Non può entrare altra gente

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella è mia, mia, mia

E tutto il vicinato

Ascolta il repertorio

Che canta solo per meNon vale no, no

Ero in volo no, no, no

Mentre tu cantavi, no, non è per niente giusto e quindi

Male, si si si distrae

Sì, sì, sì

Perde un’occasione, una lezione

Una canzone allegra

Di quelle che mi fanno ridere

Una canzone strega

Che non puoi più dimenticarla

E puoi ignorarla o ascoltarla

Ma non ti perdonerà

Mai

Mai

MaiE Raffaella canta a casa mia

E Raffaella balla a casa mia

E non mi importa niente

Non può entrare altra gente

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella è mia, mia, mia

E tutto il vicinato

Ascolta il repertorio

Che canta solo per me

Sposta tutti i mobili

Mettili giù in cantina

Arriva, arriva, arriva

Stacca radio e telefono

Presto camera mia

Paradossalmente sarà sua

Sua

Sua

Sua

SuaE Raffaella canta a casa mia

E Raffaella balla a casa mia

E non mi importa niente

Non può entrare altra gente

E Raffaella canta a casa mia

E Raffaella è mia, mia, mia

E tutto il vicinato

Ascolta il repertorio

Che canta solo per me