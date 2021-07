OnePlus e OPPO stanno per unirsi, e probabilmente il OnePlus 9T Pro sarà il primo top di gamma nato sotto questa fusione. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il dispositivo è previsto per la seconda parte dell’anno, ed avrà probabilmente uno schermo secondario sul retro, proprio accanto alle 4 fotocamere, che resteranno al solito posto. Non sappiamo a cosa possa esattamente servire questo piccolo display posteriore, ma probabilmente lo scopo è quello di inquadrarsi meglio per lo scatto di selfie, o per la ricezione di notifiche importanti quando il dispositivo è capovolto (senza, quindi, la necessità di girarlo per poter prendere visione dei messaggi e delle chiamate in entrata, o comunque delle notifiche social).

Il OnePlus 9T Pro dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 888+ di Qualcomm, in combinazione con memorie LPDDR5 e UFS 3.1 (tutti standard di ultima generazione, che assicureranno al OnePlus 9T Pro una qualità di un certo livello). Si tratta di uno smartphone che aprirà nuove porte ad OPPO, che potrà così proporre device top di gamma con particolari aspirazioni fotografiche. I OnePlus saranno un po’ come la serie P di Huawei, a differenza dei Find X, che corrisponderanno alla serie Mate. La seconda parte dell’anno conoscerà il OnePlus 9T Pro, che potrebbe allargare il proprio bacino di utenza anche agli affezionati di casa OPPO.

A questo punto, non ci resta che aspettare l’evolversi della situazione, che speriamo possa mettersi a favore dei consumatori (sia dal punto di vista tecnico, unendo i due filoni, che da quello economico, augurandoci che il prezzo finale dei prossimi smartphone realizzati dalle due case possano anche mantenere un profilo basso per quanto riguarda le pretese finanziarie). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.