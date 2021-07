GRAZIA DI MICHELE ha composto una preghiera “Madre Terra” che è diventato un mantra suonato nei percorsi di meditazione nel mondo. Io ho trasmesso il video come sigla finale delle ultime puntare del mio WE HAVE A DREAM.

Nello stesso periodo, Grazia a creato un progetto, TRIO TERRA!, insieme alla cantautrice ELEONORA BIANCHINI e al pianista di grande talento FABRIZIO MONCATA.

Il Trio Terra! parla dei luoghi che va a visitare, partendo dalla Spagna per andare in Sudamerica fino alla Foresta Amazzonica. Il viaggio musicale attraversa canzoni di questi luoghi dove ancora si difende la salute della nostra Madre Terra e della dignità degli uomini, al di là di razze e religioni. Non è un caso che il primo brano che hanno eseguito dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso sia stato “Derecho de nacimiento”, diritto di nascita, della cantautrice messicana Natalia Lafourdace. Quando Grazia ha pubblicizzato questo brano sulla sua pagina Facebook, il post le è stato censurato perché aveva legato il racconto del brano alla protesta che c’è in Colombia contro una riforma fiscale che va a svantaggio delle classi più disagiate. Gli scontri che ci sono stati sono passati sotto silenzio dei media mondiali. Facebook ha ritenuto il post di Grazia Di Michele “argomento sensibile” e quindi cancellato.

Tra i brani scelti per il live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso c’è poi stato “Aquellas pequeñas cosas” dello spagnolo Juan Manuel Serrat per poi andare in Brasile con “Acquarello” di Toquinho. L’esibizione è terminata con un inedito che il colombiano Santiago Larramendi ha dato a Grazia: “Lo mejor de este vicio”.

Peccato che non siano riusciti a provare e quindi ad eseguire “Jolanda” del cubano Pablo Milanes, una canzone d’amore che amo tantissimo. La faranno la prossima volta. Intanto, questa estate il Trio Terra! è il tour ed è un concerto che fa state bene,

