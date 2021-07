Arrivano i primi dettagli sui cambiamenti della programmazione in scena questa sera dopo la terribile notizia della morte di Raffaella Carrà. Il primo programma a dedicare un doveroso omaggio alla Regina della tv italiana nel mondo è Techetechetè. Il famoso programma estivo tornato questa settimana con i primi speciali dedicati alla nostra televisione, questa sera doveva essere dedicato alle gemelle Kessler ma a quanto pare non sarà così.

La programmazione di Rai1 cambia in corsa così come la puntata di Techetechetè che va in scena con Tutti Pazzi per Raffaella, uno speciale firmato da Salvo Guercio. I fan del caschetto dorato più famoso erano già in fibrillazione sui social tanto che avevano chiesto a gran voce il cambio di ‘destinazione’ della puntata di questa sera del programma di Rai1 e alla fine sono stati accontentati con questo cambio in corsa per mettere insieme le più belle immagini, i programmi e le canzoni di Raffaella Carrà.

Ecco il tweet che annuncia il cambio di scaletta:

Grazie #RaffaellaCarrà. Per noi sei e sempre sarai una stella che non smette di brillare.



📺 Stasera, #5luglio, su @RaiUno andrà in onda la puntata "Tutti pazzi per Raffaella" di Salvo Guercio.



E su @RaiPlay la collezione dedicata👇https://t.co/viQXUHYzMB — Techetechete’ (@_Techetechete) July 5, 2021

Poco fa, invece, Marco Liorni ha reso omaggio a Raffaella Carrà annunciando anche che la puntata in onda di Reazione a Catena è stata registrata tempo fa quindi prima di questo funesto giorno per il nostro mondo dello spettacolo. Anche in questo caso il pubblico ha apprezzato la sensibilità dei vertici Rai che tanto devono a Raffaella Carrà per tutto quello che ha saputo inventare e regalare al mondo dello spettacolo anche in termini di ascolti alla tv pubblica.