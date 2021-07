Impossibile non approfittare del nuovo e sensibile taglio di prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, almeno per coloro che puntano da sempre a questo fitness tracker. In questa giornata del 5 luglio, il successore della Band 5 ha raggiunto un nuovo minimo storico, sia preso singolarmente che in bundle che in abbinamento ad una bilancia digitale.

L’ultimo ribasso di prezzo per la Xiaomi Mi Band 6 commentato su queste pagine vedeva il valore commerciale del braccialetto tanto gettonato al di sopra deii 37 euro, più precisamente 37,22 euro. Si trattava già di un risparmio interessante rispetto al valore di listino di 44.90 ma sullo store Amazon quest’oggi si può usufruire di un ulteriore sconto. L’attuale costo della soluzione è esattamente di 36 euro, non un centesimo di più.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

L’unico aspetto da tenere in considerazione riguarda i tempi di consegna del fitness tracker. In effetti il pacco Amazon non arriverà a destinazione prima del prossimo 26 luglio, dunque questa offerta potrebbe non essere in linea con le esigenze di chi ha particolare fretta di entrare in possesso del modello 2021. In caso contrario e dunque senza particolari necessità di avere il dispositivo subito, la promozione risulta essere molto interessante.

Insieme all’attuale promozione per la Xiaomi Mi Band 6 su Amazon a 36 euro se presa singolarmente, c’è pure quella relativa al braccialetto in bundle con una bilancia digitale. In quest’ultimo caso la spesa cumulativa da affrontare sarebbe pari a 61.98 euro. Stupisce ma non troppo il fatto che la specifica soluzione doppia non abbia gli stessi tempi biblici di invio già esaminata. Anzi, il pacco contenente i due dispositivi potrebbe essere pronto per la spedizione già nella giornata di domani. Almeno questo è quanto messo in evidenza dallo store online al momento della pubblicazione odierna. Tutte le occasioni riportate a questo articolo sono soggette all’eventuale presenza di scorte in magazzino e potrebbero variare anche nel giro di pochissimo tempo.