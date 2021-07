Ci sono nuove previsioni che dobbiamo necessariamente prendere in esame oggi 5 luglio a proposito degli iPhone 13. Se da un lato in questi giorni ci siamo concentrati soprattutto sul comparto delle fotocamere, come abbiamo osservato di recente anche a proposito della versione “Pro” in arrivo a settembre, stamane le anticipazioni si focalizzano sulla ricarica wireless. A quanto pare, infatti, ci sono diversi progetti “aperti” in casa Apple, nel tentativo di assicurare ai propri utenti una lunga serie di plus rispetto a quanto osservato fino al 2020.

Cosa sappiamo sulla possibile ricarica wireless per iPhone 13

In quale direzione stanno andando le ultime previsioni relativi alla ricarica disponibile coi prossimi iPhone 13? Secondo quanto riportato da MacRumors, con la prossima generazione di melafonini potrebbe essere possibile andare incontro ad una nuova bobina di ricarica wireless “leggermente più grande”. Per quale ragione Apple sta andando in questa direzione? Così facendo, non avremo solo una migliore gestione del calore e una maggiore potenza, ma al contempo si potrebbe aprire anche il nuovo corso per la ricarica wireless inversa.

Cosa dobbiamo aspettarci? Negli ultimi tempi, Bloomberg ha fatto che Apple sta pianificando funzionalità di ricarica wireless inversa per l’iPad Pro di prossima generazione nel 2022. La ricarica wireless inversa tende a scaricare in modo significativo la batteria di un dispositivo, al punto che a detta della fonte il produttore potrebbe pensare che la funzione avrebbe più senso a bordo di un iPad Pro. Se non altro, perché dotato di una batteria più grande rispetto ad un ‌iPhone‌. Solo ipotesi ad oggi, non a caso smentite da quanto trapelato questo lunedì.

Staremo a vedere in quale direzione andranno le prossime indiscrezioni per iPhone 13, anche sul fronte della ricarica wireless, dopo le voci che hanno preso piede di recente per i dispositivi pronti a fare il proprio esordio sul mercato.