Proseguono i rumors sugli smartwatch Samsung prossimi al lancio, ossia il Samsung Galaxy Watch 4 ed il Galaxy Watch Classic. Nel frattempo che vengono date ulteriori conferme circa l’atteso evento Unpacked che probabilmente si terrà ad agosto 2021, quest’oggi parleremo dei possibili prezzi e delle varianti di colore rivelate prima del lancio dalla fonte ‘Mysmartprice’. Il colosso sudcoreano si sta preparando per una seconda metà del 2021 ricca di eventi: infatti, si prospetta che la società lancerà in commercio tanti nuovi prodotti, tra cui orologi intelligenti ed anche auricolari wireless.

Le ultime indiscrezioni sostengono che i prezzi partiranno dai 350-370 euro per il modello Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm, dai 380-400 euro per la versione da 44mm. Entrambi sfoggeranno colorazioni come il Black, il Silver, il Green ed il Gold. I costi varieranno anche per il Samsung Galaxy Watch Classic da 42mm, che si aggirerà tra i 470-500 euro, con la versione da 46mm contraddistinta da un prezzo ipotetico di 500-530 euro. I colori saranno il Black ed il Silver. Inoltre, ci sono rumors circa anche il lancio di una variante Classic con cassa da 44mm, ma, quanto alle informazioni sui possibili prezzi, bisognerà attendere ancora.

Sia il Samsung Galaxy Watch 4 che il Watch Classic avranno a bordo il sistema operativo WearOS con interfaccia One UI Watch. Per quanto riguarda la prima versione standard, le casse saranno da 40mm o 44mm, sfoggerà un display SuperAMOLED, un processore a 5nm e sensori per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). D’altro canto, per quanto riguarda la seconda versione Classic, le casse saranno da 42mm o 46mm in acciaio oppure in alluminio; il cinturino da 20mm, lo schermo con vetro Gorilla Glass DX o DX+ con display Super AMOLED ed un processore a 5nm. Anche questo modello avrà sensori per il rilevamento di SpO2, resistenza all’acqua fino a 5ATM ed un certificato MIL-STD-810G.