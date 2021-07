Oggi 5 luglio parte una nuova settimana di sconti su Amazon, a partire da due prodotti che generalmente vanno a ruba, come iPhone 12 e le AirPods Max. Il melafonino, nel taglio di memoria da 128GB, è disponibile nella colorazione azzurra al prezzo di 799 euro, con un risparmio di 190 euro sul costo di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, anche se spedito entro 1, 2 mesi (senza spese aggiuntive). Se non avete particolare fretta ed è proprio iPhone 12 che volete acquistare, probabilmente dovreste approfittare dell’offerta valida su Amazon oggi 5 luglio, e portarvi a casa lo splendido melafonino.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Naturalmente non è tutto: il colosso dell’e-commerce, oggi 5 luglio, propone anche un altro prodotto della mela morsicata, che forse vorreste fare vostro: il riferimento è alle cuffie AirPods Max, vendute a 508 euro nella colorazione grigio siderale (ci sono anche altre nuance cromatiche tra cui poter scegliere, anche se i prezzi differiscono tra loro in base alla colorazione, fermo restando che quella che vi abbiamo sopra segnalato resta, al momento, la più economica di tutte). Le cuffie non hanno bisogno di presentazioni, la loro qualità va ben oltre le più comuni aspettative (come nel caso di un oo’ tutti i prodotti della mela morsicata). Le AirPods Max sono vendute e spedite da Amazon, con possibilità di vedersele recapitare direttamente a casa, data la disponibilità immediata, già domani 6 luglio (ordinandole nel giro di poche ore).

Offerta Nuovo Apple AirPods Max - Grigio siderale Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Le occasioni, come potete vedere, non mancano nemmeno oggi 5 luglio su Amazon, a partire dalla settimana di ricchi sconti che è appena iniziata (nei prossimi giorni ci saranno tante altre sorprese, ne siamo praticamente certi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.