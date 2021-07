Il bonus TV da 100 euro sarà presto per tutti, senza più limitazioni reddituali. Come riportato dal ‘corriere.it‘, il Ministero dell’Economia ed il Ministero per lo Sviluppo economico hanno realizzato il decreto attuativo che regolamenta la questione. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, saranno necessari un’altra quindicina di giorni per l’attuazione vera e propria. Da luglio in poi, ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022 per approfittare del bonus TV da 100 euro (a meno che il fondo investito di 250 milioni non termini prima).

L’attuale incentivo prevede l’erogazione di 50 euro per l’acquisto di TV e decoder compatibili con i nuovi standard di trasmissione, ed è destinato a famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro annuali. Il nuovo bonus TV applicherà uno sconto del 20%, fino ad un massimo di 100 euro, per ogni famiglia, al di là del reddito. La marcia è cambiata dato il ritardo in cui siamo: si stima che, al momento, siano ancora più di 9 milioni le TV degli italiani a non risultare compatibili con i nuovi standard di trasmissione. Ricordiamo, inoltre, che da fine novembre i decoder dovranno avere il supporto per l’alta risoluzione (si sta prendendo in considerazione l’ipotesi del rinvio), per poi, entro la fine del 2022, passare in via definitiva al DVBT-2/HEVC.

Il nuovo bonus TV sarà attivo, se tutto va come deve, per la fine di luglio. Bisognerà essere residenti in Italia, aver pagato regolarmente il canone RAI e aver programmato la rottamazione del vecchio apparecchio televisivo (antecedente al 2018), portandolo al rivenditore al momento dell’acquisto del nuovo, oppure consegnandolo presso una discarica autorizzata, facendosi trasmettere l’apposito modulo che attesti lo smaltimento (da presentare al rivenditore per ottenere lo sconto). L’Agenzia delle Entrate inserirà ciascun utente nel proprio database per futuri controlli random circa il rispetto dei requisiti richiesti per l’adesione.