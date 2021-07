Arrivano i Toto all’Arena di Verona nel 2022. La band di Steve Lukather si unisce gli artisti che decretano le grandi ripartenze dei concerti, specie nel prossimo anno in cui, si spera, l’intero mondo sarà fuori dalla pandemia del Covid-19.

Il concerto dei Toto all’Arena di Verona è programmato per il 25 luglio del 2022. I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire da mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 11.

L’ultimo concerto dei Toto in Italia risale al 2018, quando la band di Africa si è esibita al Forum di Assago in un evento memorabile. Memorabile perché con quel concerto i Toto festeggiavano i primi 40 anni di carriera. Il tour, infatti, si chiamava 40 Trips Around The Sun. L’ultimo disco in studio della band di Joseph Williams e Steve Lukather è Old Is New (2019).

Il 25 giugno 2021 è uscito il disco dal vivo With A Little Help From My Friends, registrato a Los Angeles nel 2020 nonché un pretesto per presentare i nuovi membri della band. Accanto agli storici Lukater, Williams e David Palch, infatti, ci sono John Pierce, Robert “Sput” Seaight, Steve Maggiora, Dominuque “Xavier” Taplin e Warren Ham.

Oggi i Toto sono un punto fermo di riferimento nella scena rock internazionale. Già il loro album di debutto, Toto (1978), conteneva la super-hit Hold The Line che è sempre presente nella scaletta dei concerti insieme a Rosanna, Africa e Spanish Sea. Oggi la band di Lukather e Williams ha 15 album in studio alle spalle.

I loro concerti offrono sempre un’appassionante retrospettiva degli anni ’80, grazie alla presenza di hit intramontabili e alla compostezza dell’esecuzione, un trionfo di tecnica, passione, luci e colori ma soprattutto di musica di altissimo livello. I Toto non sono soltanto rock, infatti: il loro stile coniuga il progressive con il pop rock, ma il vero collante è la fusion. Con il concerto dei Toto all’Arena di Verona nel 2022 la stagione dei concerti si fa sempre più interessante.