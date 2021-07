Uno degli argomenti del giorno si concentra sui nomi che verranno dati ai prossimi melafonini. In particolare, è noto ormai che la nuova linea si chiamerà “iPhone 13“, mentre lo schema di denominazione delle varianti “mini”, “Pro” e “Pro Max” per l’intera gamma. Insomma, difficilmente toccheremo con mano differenze sostanziali rispetto a quanto abbiamo toccato con mano poco meno di un anno fa con gli iPhone 12. Segno di continuità, anche in termini di marketing, dopo anni in cui Apple ha deciso di seguire una strada differente.

I nomi dei possibili iPhone 13 nel 2021

Dunque, si va oltre questioni meramente tecniche, come quelle che abbiamo trattato questa mattina a proposito degli iPhone 13 con la loro possibile ricarica wireless. Per farvela breve, con ogni probabilità avremo una situazione nella quale Apple lancerà quattro nuovi modelli, vale a dire l’iPhone 13 da 6,7 ​​pollici in versione Pro Max, senza dimentica il tanto atteso ‌iPhone 13‌ Pro da 6,1 pollici. A chiudere il cerchio, poi, dovremmo trovare i modelli da 5,4 pollici e 6,1 pollici, chiamati più semplicemente iPhone 13‌.

Scelta non scontata, se confermata, in quanto i partecipanti ai vari sondaggi di questi mesi hanno affermato in discreto numero che vorrebbero un cambio di passo da parte di Apple. In sostanza, una porzione di cliente gradirebbe che l’azienda eliminasse del tutto il numero corrispondente e nominasse ogni versione di “iPhone” in base all’anno, come “iPhone” (2021). Questo, nel dettaglio, quello che trapela tramite un recente articolo pubblicato da MacRumors.

Le novità con questa serie, in ogni caso, non dovrebbero mancare. Si parte dal presupposto che il nuovo iPhone‌ 2021 presenterà alcuni notevoli miglioramenti, come un display più avanzato grazie alla frequenza di aggiornamento variabile ProMotion 120Hz, senza dimenticare la possibilità di contare su funzionalità sempre attive. Dunque, massima attenzione alle prossime mosse da parte di Apple.