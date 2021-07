Nei 5 migliori brani di Raffaella Carrà c’è tutta la storia di un’artista poliedrica: cantante, attrice, ballerina, showgirl e conduttrice TV tra le più amate in Italia. La regina della televisione italiana ha fatto cantare e ballare tutte le generazioni, e ancora oggi le sue canzoni sono le più quotate quando si fa festa.

Raffaella Carrà, soprattutto, è stata la prima a mostrare l’ombelico in televisione. Era il 1971 e, per aprire Canzonissima, Raffaella sfoggiò un costume che fece storia: “Volevo liberarmi dalle sovrastrutture”, disse qualche anno dopo per raccontare quel momento.

Ma Che Musica Maestro (1970)

Ma Che Musica Maestro fu il singolo di debutto di Raffaella Carrà, scritto e lanciato in occasione di Canzonissima 1970. Il brano ottenne un enorme successo e fu impiegato anche in un musicarello interpretato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Tuca Tuca (1971)

Era il 13 novembre 1971 quando Raffaella Carrà, nel presentare la sesta puntata di Canzonissima, si esibì nella sua hit più famosa di sempre: Tuca Tuca è un ballo sensuale che, in quella prima occasione, inaugurò insieme ad Enzo Paolo Turchi su una coreografia ideata da Don Lurio. In quel momento l’ombelico fu definitivamente sdoganato nel piccolo schermo.

Tanti Auguri (1978)

“Com’è bello far l’amore da Trieste in giù” è il ritornello che tutti abbiamo cantato almeno una volta. Questo brano divertente fu scritto da Gianni Boncompagni e Daniele Pace per il programma televisivo Ma Che Sera in onda su Rai 1.

A Far L’Amore Comincia Tu (1978)

Noi tutti la conosciamo grazie alla versione remix di Bob Sinclair del 2011 sotto il titolo Far L’Amore e ripresa da Paolo Sorrentino nel film La Grande Bellezza.

Pedro (1980)

Una storia d’amore scoppiata durante una vacanza. Una ragazza incontra Pedro, che inizialmente si offre come guida turistica improvvisata per poi innamorarsene. Must have dei momenti di festa, non può mancare tra i migliori brani di Raffaella Carrà.