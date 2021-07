In un tweet e in una serie di stories pubblicate su Instagram Fedez difende Chiara Ferragni dall’attacco di una hater. In queste ore sta esplodendo il caso di Imen Jane e Francesca Mapelli. La prima, un’influencer e imprenditrice, ha pubblicato delle stories in cui mostra l’amica e collega Francesca Mapelli a Palermo in atteggiamenti provocatori nei confronti del gestore di un lido, di un tassista e del receptionist di un albergo.

L’arroganza mostrata nei video, intrisa di sea-lioning, ha fatto infuriare quasi tutto il web che ha interpretato l’atteggiamento della Mapelli come una forma di razzismo nei confronti del sud Italia. Contro Imen Jane e Francesca Mapelli anche il mondo degli influencer. A proposito di influencer, qualcuno ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni e per questo è intervenuto Fedez.

Inizialmente l’account Trash Italiano aveva pubblicato i video incriminati, ma il linguaggio usato e il contenuto fuori contesto rendevano il materiale poco comprensibile. Per questo gli admin avevano convertito tutta quella storia in un articolo pubblicato sul blog ufficiale Trashblog nel quale sono stati incorporati gli stessi video. Per questo la hater, a suo dire informatasi da alcuni commenti, ha sostenuto che in realtà Trash Italiano avesse eliminato i video dopo aver ricevuto pressioni da Chiara Ferragni che sarebbe amica della Mapelli.

“La Ferragni non era quella giusta, quella che si schiera sempre, quella che usa bene i propri privilegi?”.

Oltre alla risposta di Trash Italiano – che ha parlato, appunto, di fake news – è arrivata anche quella di Fedez: “È come se le stron*ate che fanno gli altri dovessero ricadere per osmosi sulle tue spalle solamente perché ci sei amico”, dice il marito di Chiara Ferragni. La serie di stories in cui Fedez difende Chiara Ferragni si conclude con una provocazione contro i complottisti: “Avete mai visto Orietta Berti e Gerry Scotti nella stessa stanza?”.

Ma che davvero? 😳 E da cosa sarebbe nata questa leggenda metropolitana? (Per non dire stronzata immensa) https://t.co/adCafAX76e — Fedez (@Fedez) July 5, 2021