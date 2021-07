La malattia di Raffaella Carrà, che l’ha portata via a 78 anni il 5 luglio, era ignota ai più. Il tradizionale riserbo della cantante, showgirl, conduttrice e icona televisiva aveva vinto anche su questo: nessuno oltre i familiari e gli amici più stretti era a conoscenza della sua condizione. Anche per questo la sua dipartita, annunciata da Sergio Iapino, ha sconvolto tutti.

Nemmeno Enzo Paolo Turchi sapeva della malattia di Raffaella Carrà. Eppure si sentivano regolarmente, l’ultimo contatto c’era stato proprio di recente – presumibilmente per il compleanno della Raffa nazionale, il 18 giugno – ma nemmeno l’ex ballerino e coreografo che ha condiviso con lei una vita sul palcoscenico aveva saputo delle sue condizioni.

Enzo Paolo Turchi ha spiegato di non sapere della malattia di Raffaella Carrà: intervistato a Estate in Diretta su Rai1, sconvolto da questa notizia, ha commentato in lacrime la dipartita di un’amica e collega con cui ha scritto pagine di storia dell’intrattenimento della tv pubblica.

Con Raffaella la prima volta avevamo lei 18 anni e io 14, abbiamo girato tutto il mondo, girato cose belle, cose brutte. Scusate ma sono a pezzi. Era la numero uno, come persona, come donna. Mi sento veramente a pezzi. L’avevo sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente. Perché lei era comunque una forza.

La malattia di Raffaella Carrà era rimasta avvolta nel riserbo e la conduttrice continuava a mostrare la sua forza e vitalità nonostante tutto. Enzo Paolo Turchi la ricorda con la sua verve incredibile e quella semplicità che la portava ad essere amata da tutti, anche perché non aveva alcun atteggiamento da diva.

Io ho solo ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta che eravamo in Spagna per uno spettacolo, c’era un traffico incredibile in una piazza piena e noi eravamo bloccati in auto, lei ha fermato un signore con la Vespa e ha chiesto un passaggio per andare sul palco a esibirsi di fronte a diecimila persone.

La malattia di Raffaella Carrà resta un dettaglio che la famiglia non ha voluto divulgare. La regina della tv si è spenta un una clinica di Roma nord.