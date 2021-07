Al via Dracula su Sky Serie, il libero adattamento televisivo del romanzo di Bram Stoker con protagonista Jonathan Rhys Meyers. Andato in onda nel 2013 su NBC, lo show si compone di un’unica stagione di 10 episodi.

Il nuovo canale di Sky, disponibile al 112 del telecomando, manderà in onda due appuntamenti ogni lunedì sera in prima serata. La storia attinge solo ad alcuni elementi dell’opera originale; il protagonista non è infatti un conte della Transilvania, bensì un imprenditore americano che giunge a Londra durante il XIX secolo introdurre la scienza moderna nella società vittoriana. In realtà l’uomo, Alexander Grayson, ha una duplice natura: è un vampiro di nome Vlad III, arrivato nel Regno Unito con un’unica missione. Distruggere l’Ordine del Drago, ordine cristiano che secoli prima ha ucciso sua moglie e lo ha trasformato in un mostro, condannandolo a cibarsi del sangue delle persone per sopravvivere.

Gli unici a conoscere il suo segreto sono il suo fedele assistente ed avvocato, Renfield, e il professor Abraham Van Helsing. Le cose si complicano quando durante il suo soggiorno a Londra, Grayson si innamora di Mina Murray, fidanzata del giornalista Jonathan Harker, donna che sembra essere la reincarnazione della defunta moglie.

Nel cast della serie tv, Jonathan Rhys Meyers interpreta Dracula/Alexander Grayson/Vlad Tepes; Jessica De Gouw è Mina Murray/Ilona; Thomas Kretschmann interpreta il professore Abraham Van Helsing; Victoria Smurfit è Lady Jayne Wetherby; Oliver Jackson-Cohen è il giornalista Jonathan Harker; Nonso Anozie interpreta l’avvocato e assistente di Grayson, R.M. Renfield; Katie McGrath è Lucy Westenra, amica di Mina.

Il primo episodio di stasera si intitola Il sangue è vita. Nella Romania del 1881, dopo aver trovato una tomba, un archeologo uccide per nutrire il cadavere che vi riposa. Qualche anno dopo Alexander Grayson arriva in Inghilterra. A seguire, l’episodio 1×02 intitolato Odore di zolfo. Grayson è sempre più determinato a conquistare Mina e per riuscirci propone ad Harker, il fidanzato della ragazza, di lavorare per lui offrendogli casa e salario.

L’appuntamento con Dracula su Sky Serie è per stasera dalle 21:15.