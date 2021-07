Stasera è di scena il crossover di Hawaii Five-0 10 e Magnum P.I.: le due serie create da Peter M. Lenkov si incontrano per risolvere un caso. A seguire, continua l’appuntamento con NCIS New Orleans 6. Ecco le anticipazioni del 5 luglio.

Si parte con l’episodio 10×12 di Hawaii Five-0, dal titolo Lavoro da spie. Ecco la sinossi:

Quando un elenco di agenti della CIA sotto copertura viene rubato, Steve e Five-0 chiedono l’aiuto di Magnum P.I., Higgins, Rick e TC per riaverlo e proteggere la sicurezza nazionale. Inoltre, Higgins dà a Tani alcuni consigli personali.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 6×13 di NCIS New Orleans dal titolo La radice di tutti i mali.

Il team indaga sull’omicidio di un capitano della JAG che è stato scoperto a casa da sua figlia, unica erede della sua grande proprietà. Inoltre, Sebastian è intimidito quando viene messo a capo di una squadra nel suo primo giorno di formazione Regional Enforcement Action Capabilities Team.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 6 tornano lunedì 12 luglio con due nuovi episodi. Nel 10×13 di Hawaii Five-0, dal titolo Una lunga partita di golf, Grover e la Five-0 indagano su un omicidio avvenuto in un campo da golf privato che coinvolge un uomo morto congelato nella criocamera dello spogliatoio. Inoltre, McGarrett si unisce a Danny quando rintraccia il padre di un ragazzo che ha fatto il prepotente con Charlie. A seguire, l’episodio 6×14 di NCIS New Orleans 6 intitolato L’uomo in rosso. Quando Pride non riesce a dormire a causa dei continui incubi sul misterioso uomo vestito di rosso, si sottopone a un trattamento specializzato per aiutarlo a capire l’identità dell’uomo. Quindi, il nuovo ufficiale arrogante, l’agente speciale Quentin Carter, si unisce alla squadra.

L’appuntamento con il crossover di Hawaii Five-0 10 e Magnum P.I. e poi NCIS New Orleans 6 è per stasera a partire dalle 21:20 su Rai2.