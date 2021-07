Il Samsung Galaxy Z Flip 3 potrebbe costare meno dei suoi predecessori, almeno stando a quanto riportato dal leaker FrontTron. Il prezzo dovrebbe ammontare a 1249 dollari, il corrispettivo di circa 1050 euro al cambio attuale, per il modello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Parliamo di un taglio di circa 100 dollari rispetto al primo Samsung Galaxy Z Flip, che è comunque importante dato che il riferimento è ad uno smartphone pieghevole, tendenzialmente contraddistinto da un listino più alto rispetto ai modelli tradizionali (speriamo un giorno di poter scenere al di sotto dei 1000 euro per un device di questo tipo, anche se è ancora presto per dirlo).

Z Flip 3 5G 8/256 $1249 I hear…. 🧂 — Tron ❂ #SamsungUnpacked (@FrontTron) July 4, 2021

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà reso disponibile nelle colorazioni Beige/White, Black, Olive Green e Purple, e presentato il prossimo 11 agosto a margine dell’evento Unpacked del colosso di Seul. Il device dividerà il palco con il fratello maggiore, il Samsung Galaxy Z Fold 3, che avrà un costo maggiore e presenterà anche caratteristiche diverse (oltre che al design, chiaramente di un altro tipo). Chi ha voglia di puntare su un dispositivo pieghevole con design a conchiglia (l’estetica è di quelle cui siamo già abituati, che ricordano un po’ i device richiudibili del passato) non potrà fare a meno di prendere in considerazione il Samsung Galaxy Z Flip 3, date anche le tante colorazioni in cui dovrebbe essere reso disponibile (Beige/White, Black, Olive Green e Purple, le ricordiamo ancora una volta per chi se li fosse perse sopra).

Chi, al contrario, è più orientato verso un device più ricercato e particolare, allora dovrà guardare al Samsung Galaxy Z Fold 3, dal prezzo più alto e dalle specifiche tecniche sicuramente differenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.