City on a Hill 2 su Sky Atlantic al via da stasera, 5 luglio. Torna il crime cult con protagonista Kevin Bacon, ambientato nella cruda Boston dei primi anni ’90, e in questa seconda stagione alza la posta in gioco. La serie è stata creata da Charlie MacLean, basata su un’idea originale di Ben Affleck e dello stesso MacLean.

Dopo gli eventi accaduti nel finale, in seguito alla condanna di Frankie Ryan e la liberazione di suo fratello Jimmy, ancora colpevole di omicidio per l’assistente procuratore distrettuale, Decourcy Ward, le cose si fanno ancora più complicate. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: ripulire la città dal crimine e dalla corruzione dilaganti. Per proseguire nella sua missione dovrà continuare a lavorare con l’ex veterano dell’FBI Jackie Rohr un uomo dal passato e dai metodi a dir poco ambigui che si spinge ai limiti della legalità. D’altronde, in certi casi limite il fuoco si combatte col fuoco. Ma il fuoco va controllato, e soprattutto va spento prima che sia troppo tardi, altrimenti il rischio di bruciarsi diventa una certezza.

Nel cast di City on a Hill 2 ritroviamo: Kevin Bacon nel ruolo di John “Jackie” Rohr; Aldis Hodge è DeCourcy Ward; Jonathan Tucker è Francis “Frankie” Ryan; Mark O’Brien è James “Jimmy” Ryan; Lauren E. Banks è Siobhan Quay; Amanda Clayton è Cathy Ryan; Jere Shea è Henry “Hank” Signa; Kevin Chapman è Dickie Minogue; e Jill Hennessy nella parte di Jennifer “Jenny” Rohr.

La seconda stagione, composta da un totale di 8 episodi, andrà in onda ogni lunedì su Sky Atlantic con due appuntamenti consecutivi. City on a Hill ha debuttato nel giugno 2019 negli Stati Uniti, ed è stata rinnovata qualche mese dopo dal canale Showtime nonostante gli ascolti non fossero così positivi.

“City on a Hill è quel tipo avvincente di spettacolo carnoso e disordinato che amiamo a Showtime”, aveva dichiarato a suo tempo il presidente della rete, Gary Levine. “Con l’abbinamento ispirato di Kevin Bacon e Aldis Hodge e la scrittura ispirata di Tom Fontana e Chuck MacLean, crediamo che ci sia un ricco futuro per questa serie avvincente”.

L’appuntamento con City on a Hill 2 su Sky Atlantic è per stasera dalle 21:15.