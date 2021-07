La Vita Promessa non va in onda su Rai1 oggi, 5 luglio, perché i vertici della tv pubblica hanno deciso di optare per Carramba che Sorpresa e Raffaella Carrà. La conduttrice, cantante, attrice e showgirl, è morta oggi vittima di una malattia di cui non aveva rivelato niente a nessuno per rispetto di quel pubblico che, ancora di più, ricambia il suo affetto. In molti avrebbero voluto una puntata ad oltranza di Techetecheté ma la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata di uno dei suoi show di punta nel prime time di Rai1, cosa vedremo?

Ecco l’annuncio di Rai1:

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1

In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:



– 20:30 @_Techetechete – Tutti pazzi per Raffaella

– 21.30 Carramba Che Sorpresa — Rai1 (@RaiUno) July 5, 2021

La fiction con Luisa Ranieri nei panni della bella e combattiva Carmela slitta quindi alla prossima settimana, salvo cambiamenti, e in particolare al prossimo 12 luglio con buona pace dei fan che sicuramente trovano doveroso l’omaggio alla Carrà. Dall’altra parte, invece, è confermata al momento la programmazione con Temptation Island 2021 in pole position tra tradimenti, canzoni e video da mostrare a fidanzato e fidanzati.

Ecco il messaggio di Maria de Filippi su tutte le sue pagine ufficiali:

Sui social tutto tace e dopo il lungo messaggio di Maria de Filippi sembra che non ci siano novità nella programmazione anche se fino alle 21.30 tutto è davvero possibile. La Rai per il momento ha optato per questo tipo di ricordo ma sicuramente nei prossimi giorni le cose cambieranno ancora soprattutto appena saranno resi noti i dettagli sul funerale e sulla possibile camera ardente.