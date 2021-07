Dopo una prima stagione molto apprezzata e una seconda passata un po’ in sordina, Bonding è stata cancellata da Netflix e non tornerà per una terza stagione. Lo streamer ha aggiunto la dark comedy alla lunga lista di titoli archiviati dopo un anno e mezzo di pandemia a cui hanno fatto seguito molti tagli a produzioni grandi e piccole.

Bonding è stata cancellata sostanzialmente dopo il riscontro non troppo positivo della seconda stagione, che è passata quasi inosservata nonostante potesse contare sulla piccola nicchia di affezionati telespettatori della prima parte. I nuovi episodi rilasciati nel gennaio di quest’anno non sono riusciti ad attirare abbastanza pubblico da entrare nella top 10 dei titoli più visti negli Stati Uniti, nemmeno nella prima settimana dal debutto. Il mancato rinnovo è parso dunque inevitabile, in un momento storico caratterizzato da massima razionalizzazione degli investimenti.

Bonding è stata cancellata da Netflix nel luglio 2021, come annuncia Deadline, insieme ad altre serie di genere comedy come The Crew e Country Comfort, cancellate dopo una stagione, e Mr. Iglesias, fermata dopo la seconda. Questo è un periodo difficile per la comicità in casa Netflix, visto che lo streamer sembra incapace di trovare titoli su cui investire a lungo termine come avvenuto nel recente passato come Grace and Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt o Fuller House. Basti pensare al flop clamoroso di Papà non Mettermi in Imbarazzo! con Jamie Foxx, subito cancellata a stretto giro dopo il debutto.

Bonding è stata cancellata ma il suo creatore Rightor Doyle, che ha scritto la serie basandosi sulla propria esperienza di guardia del corpo di una dominatrice (qui la nostra recensione), resta legato da contratto a Netflix: lo sceneggiatore e produttore ha firmato con lo streamer un accordo per sviluppare futuri progetti originali e starebbe già lavorando a nuovi titoli da proporre alla piattaforma.