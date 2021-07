Sono i Maneskin i più ascoltati al mondo su Spotify: oggi il gruppo guida la global chart, ovvero la classifica dei brani più ascoltati a livello globale sulla famosa piattaforma di streaming.

Non è però Zitti E Buoni il brano che porta i Maneskin a segnare un vero e proprio record; non è il pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest a portare il gruppo a scalare rapidamente la global chart e a segnare il record per l’Italia.

La canzone dei Maneskin in vetta alla classifica è Beggin’, un brano neanche contenuto nell’ultimo disco di inediti bensì in Chosen, rilasciato nel 2017. Com’è possibile un simile primato con un pezzo non recente è presto detto.

Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest, al di fuori dei confini nazionali hanno iniziato ad interessarsi (e molto!) alla musica dei Maneskin, non solo all’ultimo disco rilasciato dalla band guidata da Damiano David. Il pubblico internazionale ha apprezzato in modo particolare Beggin’ al punto da portarla a scalare la global chart fino alla vetta indiscussa.

Olivia Rodrigo, che occupava la prima posizione, è stata scalzata ed è adesso alla numero 2. Al terzo posto nella global chart di Spotify c’è invece Ed Sheeran con il nuovo singolo Bad Habits, rilasciato solo qualche giorno fa. La classifica globale dei brani più ascoltati su Spotify si aggiorna in tempo reale ma è una la domanda che si pone l’Italia: i Maneskin sono destinati a restare alla prima posizione per molto tempo o cederanno la vetta subito?

Intanto il gruppo festeggia riproponendo foto dei quattro componenti da bambini. “Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale”, scrive sui social e festeggia il traguardo con i fan. In poche ore quasi un milione di like.