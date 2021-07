Ci sono ulteriori tracce sul web di un aggiornamento WhatsApp destinato a fare la differenza, considerando il fatto che a breve sarà possibile trasferire chat verso altre app di messaggistica con maggiore facilità. A tutti, infatti, è capitato di avere almeno nella volta nella vita un’esigenza del genere. Il semplice copia ed incolla, spesso e volentieri, richiede tempo per un elevato numero di messaggi, per non parlare del problema formattazione. Ecco perché quanto trapelato oggi 4 luglio può rivelarsi molto interessante per il pubblico.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento WhatsApp per trasferire chat

Quali sono le indicazioni raccolte fino a questo momento? Dopo aver appreso dell’imminente arrivo sulla scena dell’aggiornamento WhatsApp con cui avremo modo di inviare anche video in 8k tramite l’app, come avrete notato tramite l’articolo pubblicato ieri, questa domenica credo sia utile affrontare la questione chat. In realtà, si parla della suddetta funzione già da alcune settimane, ma di recente è trapelato un video online che ci mostra la suddetta svolta in termini più pratici.

Come evidenzia WABetaInfo, WhatsApp sta sviluppando una funzionalità per migrare le chat tra piattaforme diverse. Quello trapelato di recente sul suo canale Twitter, non è altro che un video utile per capire come siano spostate le conversazioni da iOS. Affinché si possa valorizzare al massimo il tanto atteso aggiornamento WhatsApp, serve un cavo. Vedremo, nel frattempo, se gli sviluppatori metteranno a disposizione di tutti nuovi tool per PC o altro. Di sicuro è necessario qualche altro intervento per completare il lavoro.

Staremo a vedere come andranno le cose e se il nuovo aggiornamento WhatsApp utile per spostare le chat con maggiore facilità vedrà la luce già in estate. Di sicuro, si tratta di un plus complesso che, di conseguenza, richiede del lavoro extra ai tecnici affinché si possano evitare problemi.