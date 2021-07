Quando arriveranno i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3? Tra poco più di un mese, nel tradizionale evento Unpacked estivo del produttore. Di solito la presentazione d’agosto dell’azienda ha avuto finora come protagonista la serie Note. Quest’ultima, oramai è risaputo, almeno per quest’anno andrà in panchina, dunque non la vedremo apparire in nessun momento della prossima presentazione.

Proprio il prossimo evento Unpacked dovrebbe tenersi il prossimo 11 agosto. Questa è l’indiscrezione comparsa sul web nelle ultime ore. Si prevede, oltre al lancio dei pieghevoli Samsung, anche altre uscite hardware degne di nota ossia quelle dell’indossabile Galaxy Watch 4 e degli auricolari Galaxy Buds 2. Per quanto riguarda lo smartwatch questo dovrebbe giungere nelle due versioni da 40 mm e 44 mm e il suo prezzo dovrebbe variare tra i 350 e 370 euro per il primo modello e tra i 380 e i 400 euro per il secondo. Le rinnovate Buds, al contrario, comporterebbero una spesa variabile tra i 180 e i 200 euro.

Ritornando ai dettagli fin qui noti dei pieghevoli Samsung, c’è da dire che almeno il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe giungere con a bordo due soluzioni alternative, in base ai diversi mercati, ossia con Snapdragon 888 Plus oppure l’Exynos 2100. Proprio il dispositivo foldable più accessoriato e anche costoso dovrebbe giungere con un display più grande e per la prima volta, presentare una fotocamera sotto il display per lo schermo interno più grande. Sul suo prezzo, per il momento, non ci sono particolari dettagli ma è ovvio che il top di gamma supererà abbondantemente il valore commerciale dei 1000 euro (il Flip 3 invece dovrebbe rientrare grosso modo in quella cifra). Per il via alle vendite delle due soluzioni, una data più che chiacchierata e anche verosimile potrebbe essere quella del prossimo 27 agosto. Nelle prossime settimane estive certamente ne sapremo di più con l’avvicinarsi dell’appuntamento di lancio.