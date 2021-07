Sophia Di Martino è diventata un’attrice piuttosto popolare dopo la sua apparizione nella serie Disney+ Loki. E grazie allo show Marvel potrebbe ottenere il ruolo di protagonista in Doctor Who?

Da un po’ di tempo circolano voci secondo cui Jodie Whittaker lascerà il timone del TARDIS al termine della tredicesima stagione, che sarebbe anche la sua terza nei panni del Signore del Tempo. Ci sono state molte presunte voci su chi la sostituirà, e tra i nomi proposti c’è anche quello di Sophia Di Martino.

In un’intervista concessa a Radio Times, l’attrice britannica, classe ’83, ha espresso la sua opinione al riguardo, parlando della somiglianza tra Loki e Doctor Who: “Capisco cosa le persone intendano quando vedono quel duo. Io e Loki siamo companion!”

Quando le è stato chiesto se si sarebbe vista interpretare il Dottore o il Maestro, la star ha risposto: “Non storcerei il naso davanti a questo. Ma non ci ho pensato molto, ad essere sincera. Non ho letto niente di quella roba.” Ha continuato: “È eccitante, però. Mi piace che le persone abbiano tutte queste teorie e siano ispirate da Loki. È fantastico da guardare”.

Durante l’intervista, Sophia Di Martino ha anche promesso che le cose si faranno ancora più strane negli ultimi due episodi di Loki: “C’è molto altro da scoprire su tutti. Le cose diventeranno probabilmente ancora più strane.”

In un’altra recente intervista con Digital Spy, l’attrice ha parlato della sua esperienza nella serie Disney+, affermando di essere rimasta sorpresa quando aveva ottenuto il ruolo: “Ero incinta di nove mesi quando mi hanno detto che avevo avuto la parte.” In questo periodo particolare, il suo collega Tom Hiddleston le è stato accanto: “Durante le riprese mi ha dato un sacco di consigli e si è davvero preso cura di me. Si è assicurato che non inciampassi su nulla e si assicurava che avessi qualcuno accanto con cui sedermi all’ora di pranzo.”

Gli ultimi due episodi di Loki andranno in onda su Disney+ rispettivamente il 7 e il 14 luglio.

Independence ✅ Authority ✅ Style ✅ See it all in Marvel Studios' #Loki. The first four episodes are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GLoPG5Cbsj