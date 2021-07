Inizieranno a settembre le riprese de La Vita Bugiarda degli Adulti, serie Netflix prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, ultimo best-seller della misteriosa scrittrice dall’identità ancora ignota.

La Vita Bugiarda degli Adulti sarà una miniserie in sei episodi, scritti da Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis che firmano la sceneggiatura. Il regista napoletano di Indivisibili sarà anche dietro la macchina da presa.

La Vita Bugiarda degli Adulti sarà un adattamento – più o meno fedele, questo si vedrà – del romanzo che la Ferrante ha pubblicato nel 2019, edito in Italia da E/O, la stessa casa editrice della quadrilogia de L’Amica Geniale. Sulla scia del successo internazionale della serie Rai dedicata alla saga di Lila e Lenù, al momento in produzione con la terza stagione, anche La Vita Bugiarda degli Adulti è stato opzionato, in questo caso da Netflix, per diventare un racconto televisivo.

In vista del primo ciak de La Vita Bugiarda degli Adulti, è in corso il casting per trovare la giovane protagonista della storia: il romanzo racconta le vicende della tredicenne Giovanna, che nella Napoli dei primi anni Novanta vede infrangere il suo equilibrio apparentemente solido quando sta per entrare nella fase adolescenziale. Di fronte al calo del suo rendimento scolastico, il padre Andrea inizia a paragonarla alla zia Vittoria, figura misteriosa che non ha più rapporti con la famiglia, additata come pazza e rimasta perlopiù un fantasma per la piccola Giovanna, che non ne ha mai visto nemmeno il volto. La ricerca di informazioni della ragazza, decisa a saperne di più sulla storia della sorella di suo padre, spingono Andrea ad organizzare un incontro tra le due, che avrà conseguenze importanti su tutta la famiglia.

Per la protagonista de La Vita Bugiarda degli Adulti si cerca una ragazza campana di età scenica (dunque non necessariamente anagrafica) tra i 14 e i 18 anni. Le aspiranti attrici potranno inoltrare la propria candidatura a lavitabugiardacast@gmail.com, seguendo tutte le indicazioni di questo annuncio.