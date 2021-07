Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per tutti coloro che sono in attesa di ricevere agevolazioni dal governo, in seguito al Decreto Sostegni, come potremo notare oggi 4 luglio a proposito del bonus 2400 euro. Dopo l’aggiornamento di alcuni giorni fa sul nostro magazine, credo sia utile concentrarsi a questo punto anche su un altro tema, a proposito del riesame delle domande che al momento hanno avuto un esito negativo. In tanti credono di essere dalla parte del giusto ed aspettano un nuovo feedback, come si può facilmente immaginare.

La situazione sul riesame delle domande per il bonus 2400 euro ad inizio luglio

Come stanno le cose per coloro che aspettano un segnale a proposito del bonus 2400 euro? Da INPS non sono ancora arrivati segnali concreti sotto questo punto di vista, nonostante l’impegno della sede centrale affinché tutti possano avere risposte soddisfacenti in tempistiche accettabili. Anche nel weekend, infatti, sono pervenute quesiti specifici sul riesame delle domande, ma a quanto pare i tempi per archiviare la storia una volta per tutte non sono ancora maturi:

“Purtroppo non abbiamo ancora novità al riguardo. Ci dispiace. Non appena li avremo li condivideremo qui con voi e nel frattempo continuiamo a girare le vostre segnalazioni alla direzione centrale competente”.

Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni, sperando che ad inizio settimana si possa sbloccare una volta per tutte anche la questione del riesame delle domande per il bonus 2400 euro. Secondo quanto raccolto di recente, lo scorcio iniziale del mese di luglio dovrebbe essere “caldo” anche sotto questo punto di vista. Tuttavia, al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora segnali definitivi da INPS sul delicato argomento. A voi come vanno le cose? Avete notato qualcosa di particolare all’interno della vostra area utente? Fateci sapere qui di seguito.