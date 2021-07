Masantonio Sezione Scomparsi torna in onda oggi, 4 luglio, dopo lo slittamento dovuto allo scontro, sicuramente suicida, con la partita dell’Italia agli Europei di venerdì scorso. I fan si ritroveranno davanti allo schermo questa sera per la seconda puntata della fiction mentre la terza ci attende già venerdì 9 luglio e sarà allora che le indagini di Masantonio e Riva porteranno sulle tracce di un brillante fisico (interpretato da Davide Mancini), in una vecchia casa di campagna.

Le anticipazioni di Masantonio Sezione Scomparsi del 9 luglio prossimo rivelano che i due si troveranno a dover affrontare i segreti legati al fisico che negli ultimi anni si è estraniato dal mondo per dedicarsi ad un’equazione rivoluzionaria, potrebbe essere questa la causa della loro scomparsa? Nel modo di fare della ‘vittima’ c’è una maniacalità quasi ossessiva che a Riva ricorda fin troppo i modi di fare del collega, forse i due sono legati in qualche modo?

In seguito, Masantonio si lancia alla ricerca di Don Giulio (Alberto Giusta), un prete scomparso nel nulla, e questo lo costringe ad affrontare un fantasma del suo passato, un’ombra che si è portato dietro per molto tempo. Ripercorrendo la vita del prete, Masantonio e Riva si accorgeranno che qualcosa non torna: molti indizi fanno pensare che Don Giulio avesse una vera e propria doppia vita, ma cosa nascondeva?

Masantonio Sezione Scomparsi, anticipazioni puntata 4 luglio

Prima di avere le risposte a queste domande, l’appuntamento con Masantonio Sezione Scomparsi tornerà in onda oggi, 4 luglio, con la scomparsa di Thiago, un bambino di origini peruviane, Masantonio questa volta, per immedesimarsi con lo scomparso, dovrà guardarsi dentro e trovare il coraggio di affrontare i fantasmi del suo passato a cominciare da Tina, la quindicenne che ha iniziato a pedinarlo.

In un secondo tempo, sarà la scomparsa di Alberta Comini a intrattenere Masantonio. La donna è scomparsa abbandonando la figlia di pochi mesi ma ogni pista plausibile sembra finire nel nulla, come finirà?