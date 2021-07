L’iPhone 12 Mini su Amazon sta diventando sempre più un affare. Complice la scarsa domanda del dispositivo che starebbe spingendo Apple verso la fine prematura della produzione per questo modello, il più piccolo tra i melafonini di ultima generazione diventa sempre più conveniente. Considerando che il dispositivo coniuga una buona scheda hardware al design elegante e soprattutto compatto tipico dell’azienda di Cupertino, è il momento di prestare attenzione anche all’ultima promozione di scena in questa domenica 4 luglio.

Volendo puntare sull’iPhone 12 Mini proprio in queste ore e scegliendo delle specifiche colorazioni ( meno gettonate ma di certo particolari) ecco che sarà possibile risparmiare e non poco proprio sul device di casa Apple. Nella versione da 64 GB del prodotto Apple e nelle colorazioni rossa, viola e verde chiaro, lo smartphone sarà acquistabile a soli 689 euro. Si tratta di un sensibile calo di prezzo rispetto a quello di listino di 839 euro, ossia viene garantito uno sconto di 150 euro. Nelle nuance appena indicate la consegna del melafonino avverrebbe davvero in tempi brevissimi, tra domani o al massimo martedì 6 luglio.

Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Per dovere di informazione va chiarito che nelle colorazioni più classiche nera e bianca ma anche in quella azzurra, l’iPhone 12 Mini su Amazon presenta uno sconto inferiore rispetto al suo valore commerciale ossia di 90 euro e dunque la spesa necessaria (sempre per la variante da 64 GB) sarebbe di 749 euro. Si porterebbe invece a casa un affare davvero incredibile per un iPhone 12 Mini da 128 GB che costerebbe anche meno del modello con storage inferiore, pur sempre in colorazioni un po’ più inusuali. Per il melafonino con raddoppiata memoria ma in RED Product, ad esempio, la spesa da affrontare sarà pari solo a 729 euro, per un risparmio complessivo di 160 euro ossia una cifra di certo ragguardevole nel momento in cui parliamo di un prodotto dell’azienda di Cupertino di ultima generazione.