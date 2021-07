La nuova classifica Fimi della settimana svela che è ancora di Sangiovanni l’album più venduto in Italia. Il suo disco, Sangiovanni, è ancora stabile in vetta alla classifica degli album più venduti del Paese.

Entrato in classifica dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni è stabile al primo posto da ben 7 settimane consecutive e guida anche la classifica dei singoli più ascoltati ed acquistati ma stavolta si trova “solo” al secondo posto.

Al primo posta tra i singoli infatti c’è la collaborazione Mille che ha unito Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, un vero tormentone estivo al quale però Malibù di Sangiovanni non ha nulla da invidiare, e infatti si trova appena alle sue spalle.

Sangiovanni mantiene il podio anche tra i singoli, dove conquista la medaglia d’argento. Al terzo posto c’è invece Mi Fai Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta. Quarto posto per Pistolero di Elettra Lamborghini e quinto per Un Bacio All’Improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena.

Al sesto posto un altro concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha partecipato nel canto nella scorsa edizione: Aka7even. Chiude la top ten tutta italiana il brano vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision: Zitti E Buoni dei Maneskin, preceduto da Ti Raggiungerò di Fred De Palma.

Tornando alla classifica album, il podio tutto italiano vede dietro Sangiovanni il disco di Rkomi e al terzo osto i Maneskin con Teatro D’Ira – Vol I. Appena fuori dalla top 3, Emma Marrone con Best of Me che occupa il quarto posto. Quinto C’Era Una Volta di Leon Faun e sesto Aka7even con l’album che porta il suo stesso nome, rilasciato dopo Amici di Maria De Filippi.

Al settimo posto l’album di Madame, nono Il Cielo Contromano di Deddy. Chiude la top 10 dei dischi più venduti in Italia Tony Effe.