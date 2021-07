Benji commenta Non è Mai Troppo Tardi di Federico Rossi e la definisce la hit dell’estate 2021. I due erano compagni di gruppo musicale; poi si sono separati per intraprendere strade soliste ma sono rimasti amici e tra loro corre ancora buon sangue.

A luglio, tra l’altro, sono attesi all’Arena di Verona per l’ultimo concerto della loro carriera come Benji e Fede, almeno per il momento. L’evento era previsto per lo scorso anno ma non si è potuto tenere a causa dell’emergenza sanitaria. Adesso si sdoppia porta Benji e Fede all’Arena di Verona per due ultime serate di musica insieme.

Le date sono quella del 12 luglio e del 13 luglio per garantire il corretto distanziamento dei fan in possesso dei biglietti d’ingresso e il concerto ha fatto registrare il tutto esaurito.

Si accede con i nuovi biglietti acquistati e sono validi anche quelli comprati per le date annunciate in precedenza all’Arena, e posticipate.

Mentre sono in corso i preparativi per lo spettacolo, Federico Rossi rilascia il suo nuovo singolo da solista. Dopo Pesche è Non è Mai Troppo Tardi la canzone per l’estate che raggiunge anche l’orecchio di Benji Mascolo che non poteva esimersi dall’esprimersi a favore del collega.

Benji commenta Non è Mai Troppo Tardi e dice: “Non è mai troppo tardi è la hit dell’estate. Punto”. Lo fa in un video mentre Fede, per scaramanzia, cerca di dissuaderlo. Del resto il brano è appena uscito ed è presto per parlare di hit nonostante le sonorità indubbiamente perfette per il periodo estivo.

Benji commenta Non è Mai Troppo Tardi e aggiunge: “Lo dico adesso, per me farà 10 Platini”, questo l’augurio al suo compagno di band, con il quale ha condiviso anche il palco del Forum di Assago.

Tra pochi giorni gli ultimi concerti insieme, poi le strade musicali di Benji e Fede si separeranno davvero.