Slitta il concerto di Noemi a Ferrara in programma per questa sera, domenica 4 luglio. Il live dell’artista non potrà tenersi in seguito all’allerta meteo. Si tratta di un’allerta gialla temporali valida dalle 00:00 del 4 luglio alle 00:00 del 5 luglio.

Lo spettacolo di Noemi in programma per la serata di domenica 4 luglio non potrà tenersi e dovrà essere recuperato. La buona notizia per i fan è che non dovranno aspettare troppo: il concerto di Noemi a Ferrara si terrà già domani, lunedì 5 luglio, questa la data prevista per il recupero.

I biglietti già acquistati restano validi per il nuovo concerto.

L’appuntamento resta confermato con inizio spettacolo alle ore 21.00 e apertura cancelli alle ore 19.00. confermata anche la location: Piazza Trento e Trieste nella città di Ferrara.

“Allerta 067/2021 valida dalle 00:00 del 04-07-2021 alle 00:00 del 05-07-2021: GIALLA temporali. Per la giornata di oggi domenica 4 luglio sono previsti in serata forti temporali sulla pianura settentrionale della regione”, si legge nella nota diramata che comunica l’impossibilità di svolgimento del concerto di Noemi a Ferrara stasera in occasione del Ferrara Summer Festival. Ma lo show va avanti e la festa musicale è solo rimandata di 24 ore.

Reduce dal Festival di Sanremo 2021, in gara tra i Campioni con la canzone Glicine, Noemi è attesa dal vivo domani sera per una delle poche tappe del tour estivo che porterà avanti quest’anno in seguito al rilascio del nuovo disco di inediti, Metamorfosi, rilasciato dopo la partecipazione al Festival.

Il tour estivo sarà quindi l’occasione per ascoltare dal vivo il brano presentato a Sanremo ma anche tutti quelli contenuti nella tracklist del disco, unitamente ai suoi successi degli scorsi anni. Il tour estivo rappresenta inoltre il gran ritorno sul palco, dopo più di un anno di stop ai concerti e agli eventi in presenza di qualsiasi ordine e misura a causa della pandemia covid-19.