Sono passati due anni dal concerto di Ultimo all’Olimpico, lo stadio romano che lo ha accolto per la prima volta il 4 luglio 2019. Oggi, 4 luglio 2021, Ultimo affida ad un post sui social i suoi migliori ricordi di quella serata indimenticabile, la prima negli stadi.

“Non voglio vivere di soli ricordi”, scrive. Aveva in programma un intero tour negli stadi lo scorso anno, rimandato a causa della pandemia da Covid-19. Per i grandi concerti e per tutti gli eventi, in generale, è stato un anno da dimenticare. Posticipati, poi cancellati o rimandati ancora, adesso stanno riprendendo i live musicali in location con capienze ridotte ma dei concerti negli stadi ancora non se ne parla.

Probabilmente Ultimo dovrà aspettare il 2022 per tornare ad esibirsi sui palchi d’Italia, al pari dei suoi colleghi interessati da concerti importanti.

In occasione dei 2 anni dal concerto di Ultimo all’Olimpico, l’artista sui social condivide una riflessione.

“Da due anni a questa parte, l’emozione legata a questo giorno si trasforma in malinconia”, scrive. “Una parte di me pensa al mio primo Stadio Olimpico, l’altra al mio ultimo concerto”, continua.

“Quel 4 luglio 2019 rimbomba dentro di me ogni mattina”, confessa. “Se avessi saputo che sarebbe passato cosi tanto tempo non sarei mai sceso da quel palco”, dice. Ma non poteva saperlo nessuno che la musica dal vivo avrebbe subito questo brusco arresto.

“Mi manca leggere l’emozione nei vostri occhi, mi manca dare tutto me stesso per rendere indimenticabile ogni concerto”, conclude, prima di guardare al 2022 e ai 15 stadi che lo attendono.

“Poi però guardo avanti e la testa è già al 2022, al tour. Ci aspettano 15 stadi. La vita non può levarceli, non lo accetterei. È un risultato che abbiamo raggiunto insieme: con le mie canzoni e con tutto il vostro supporto. Preparatevi, perché io sono pronto. Non voglio vivere di soli ricordi. Io voglio vivere sul palco”, le parole dell’artista oggi sui social, con la speranza di tornare davvero ad esibirsi il prossimo anno.