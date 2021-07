C’è un falso profilo di Morgan che truffa i fan del frontman dei Bluvertigo con richieste di donazioni. È quando segnala lo stesso Marco Castoldi attraverso le stories su Instagram in cui riporta uno screenshot.

Il profilo fake contatta i fan di Morgan in privato per attirare l’attenzione e chiedere sostegno e supporto, per questo il vero Morgan chiede ai suoi follower di segnalare e bloccare quel profilo su Facebook. Non è la prima volta in cui un artista si ritrova a segnalare profili truffaldini creati sotto le mentite spoglie dei nomi famosi per raggirare gli utenti su Facebook.

Nel caso di Morgan, come emerge dal suo sito, già dal 2013 si verificava il fenomeno. Alcuni profili si presentavano sotto il nome di “Marco Castoldi”, altri come “Morgan”, e ingannavano i fan chiedendo loro denari per improbabili scopi benefici. Oggi il messaggio del truffatore si presenta con queste parole:

“Grazie a voi cari fan per seguirmi sempre su tutte le piattaforme musicali e grazie anche per le vostre numerose lettere. Considerando che dobbiamo affrontare questo nuovo anno 2021 vorrei avere da voi un piccolo messaggio di incoraggiamento seguito da un cuore () per sapere se posso ancora contare su di voi in questo nuovo anno che arriva sostenendomi. Tutti i tuoi diversi complimenti saranno incisi nel mio cuore. A presto. Lasciami un messaggio privato. Cordialmente punto vietato ai paparazzi”.

Nel 2020 altri due artisti hanno denunciato dei profili fake. Red Canzian dei Pooh, per esempio, era riuscito a fermare un truffatore che prometteva sconti e ingressi speciali per i concerti. L’intervento della Polizia Postale aveva portato all’arresto di un cittadino francese accusato di truffa e sostituzione di persona.

Nell’agosto 2020 un altro profilo fake che si spacciava per J-Ax contattava i fan del rapper milanese promettendo un incontro, e per questo chiedeva loro il numero di telefono e altri dati sensibili. J-Ax aveva consigliato a tutti di starne lontano e ad iscriversi al fan club ufficiale, unico modo per incontrare l’artista.

Stando allo screenshot pubblicato, in cui si può notare la profile pic, il falso profilo di Morgan potrebbe essere già scomparso da Facebook: l’unico modo per distinguere un profilo autentico da uno falso è quello di verificare che questo abbia il bollino blu di certificazione, una garanzia messa a disposizione dai social proprio per evitare confusione.