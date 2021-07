Presto fuori il nuovo singolo di Billie Eilish estratto dall’album in prossima uscita. Happier Than Ever, questo il titolo del disco, sarà pubblicato il 30 luglio 2021 come secondo album in studio dopo When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).

Happier Than Ever è stato anticipato da Your Power e Lost Cause. NDA è il titolo del nuovo singolo di Billie Eilish che uscirà venerdì 9 luglio su tutte le piattaforme streaming come nuova anticipazione del secondo disco. Oggi la popstar è uno dei punti di riferimento della scena internazionale, grazie al suo stile peculiare coltivato in tanti anni di collaborazione insieme al fratello Finneas. Il suo pop è viscerale e mai scontato, per questo il successo è arrivato quando la voce losangelina era ancora minorenne.

Billie Eilish, inoltre, si fa sempre portavoce dell’inclusione e della body positivity. Nel nuovo disco infatti, Billie Eilish inserisce Not My Responsibility, un brano contro il body shaming di cui lei stessa è stata vittima dopo quegli scatti che la ritraevano con un outfit casalingo al di fuori di un supermercato. Per portare avanti la sua causa contro il bullismo, inoltre, la popstar losangelina si è fatta fotografare senza veli da Vogue.

Coerente con le sue scelte, recentemente Billie Eilish ha chiesto scusa per una serie di video comparsi su Tik Tok. Le immagini risalivano a qualche anno fa e in quei filmati la popstar, non ancora famosa, si esprimeva con una parola offensiva nei confronti degli asiatici – anche se si trattava di una citazione – e in un’altra sequenza scimmiottava la loro lingua. La popstar non ha nascosto la sua vergogna e ha chiesto perdono sia ai suoi fan che alla comunità asiatica.

Il titolo del nuovo singolo di Billie Eilish potrebbe indicare il Non-Disclosure Agreement, ovvero l’accordo di non divulgazione, che sia un riferimento al revenge-porn?