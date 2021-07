Arrivano riscontri interessanti soprattutto per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20 o di un Galaxy S21, in merito ad un aggiornamento WhatsApp prossimo alla piena distribuzione. Sto parlando dell’upgrade tramite il quale il pubblico potrà decidere di inviare video ai propri contatti anche nel loro formato originale. Senza perdere in alcun modo qualità. Insomma, si tratta di un approfondimento rispetto alle prime notizie che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri su una vicenda particolarmente interessante.

Come inviare video in 8K su WhatsApp tramite Samsung Galaxy S20 ed S21

Per farvela breve, dunque, tra non molto avremo la possibilità di video in 8K su WhatsApp tramite Samsung Galaxy S20 ed S21. Un dettaglio non di poco conto, come evidenziato da SamMobile, affinché sia possibile sfruttare tutto il potenziale della videocamera montata a bordo degli ultimi due top di gamma. Fondamentalmente, la decisione iniziale dell’app aveva sicuramente un senso, se pensiamo al fatto che foto e video ad alta risoluzione tendono ad occupare molto spazio. Figuriamoci un filmato in 8k.

Tra non molto, però, il tutto potrà essere deciso in autonomia dagli utenti. Anche per i possessori di un Samsung Galaxy S20 o di un Galaxy S21, infatti, ci sarà la possibilità di scegliere tra tre strade. Da un lato l’impostazione “Auto“, che a conti fatti consente a WhatsApp di determinare quale tipologia di video debba o non debba essere compressa. Ovviamente, la seconda strada ci porterà alla ‘Migliore qualità‘ invierà il video così come lo avete salvato sul vostro smartphone. Eventualmente, anche in 8k o in altissima qualità, indipendentemente dalla risoluzione.

Infine, potrete scegliere anche la strada del ‘Risparmio dati‘, che andrà a comprimere tutti i video. Ad oggi, la funzione è limitata solo ai video, ma non c’è ragione per cui non dovrebbe applicarsi alle foto tramite un aggiornamento futuro. Anche per Samsung Galaxy S20 e Galaxy S21.