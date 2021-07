La commedia erotica Sex/Life di Netflix è diventata rapidamente una piccola rivelazione in un catalogo estivo scarno di grosse novità. Complice il suo racconto di un torrido triangolo sessuale, la serie si è distinta per le tante scene esplicite in cui i suoi attori recitano senza veli, tanto che qualcuno l’ha ribattezzata la Bridgerton estiva, per il comune focus sulla vita sessuale dei protagonisti con inquadrature generose.

C’è però una sequenza in particolare che ha reso Sex/Life di Netflix virale sui social e in particolare su TikTok. Si tratta della scena in cui l’australiano Adam Demos ha regalato un nudo frontale totale: a fare notizia sono state soprattutto le sue dimensioni, al punto tale che in molti si sono chiesti se l’attore sia davvero così dotato o abbia usato una protesi per le parti intime, come spesso accade nelle scene molto esplicite.

Sex/Life di Netflix ha una particolare attenzione sui corpi maschili e quello di Demos si è fatto notare per una scena sotto la doccia in cui appare completamente nudo di fronte alla telecamera. In un’intervista a Entertainment Weekly, parlando della sua disponibilità al nudo, l’attore ha specificato di non aver richiesto controfigure perché sin dal momento in cui ha letto la sceneggiatura era consapevole del tipo di impegno richiesto. Nonostante quel nudo frontale (qui il frame, per chi non l’avesse visto), Demos ha assicurato di essersi sentito molto a suo agio nel girare, anche grazie alla presenza di una figura tecnica ormai sempre più spesso ingaggiata dalle produzioni, quella del coordinatore dell’intimità, una persona che si occupa di mettere a loro agio gli attori impegnati in scene delicate dal punto di vista intimo.

Mi andava bene perché ho letto la sceneggiatura e sapevo in cosa mi stessi cacciando dall’inizio, quindi non credo che avrei scelto di fare uno spettacolo dopo aver letto le sceneggiature per poi dire di no all’ultimo minuto. Ciò non significa non poter avere discussioni sul livello di comfort, che abbiamo potuto avere, e poi c’era il coordinatore dell’intimità, quindi ci siamo sentiti molto più sicuri.

Il frame di Demos nudo in Sex/Life di Netflix è diventato perfino oggetto di una sfida su TikTok, con diversi spettatori che hanno registrato le loro reazioni scioccate di fronte al momento esatto in cui l’attore esce dalla doccia, nell’episodio 3. Molti hanno conosciuto Sex/Life di Netflix in questo modo, prima ancora di scoprirne l’esistenza in quanto serie tv.