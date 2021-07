Con il lancio dei nuovi canali Sky, arriva anche I Hate Suzie su Sky Serie da sabato 3 luglio, uno dei prodotti televisivi più innovativi dell’ultimo anno. Lo show è andato in onda su Sky Atlantic e poi HBO Max nell’agosto 2020, ottenendo consensi da parte di pubblico e critica. Il nuovo canale Sky, disponibile al 112 del telecomando, è stato inaugurato con L’assistente di Volo.

Il 3 luglio è la volta della dark comedy con protagonista Billie Piper, ben nota ai fan di Doctor Who per aver interpretato la companion Rose nel corso delle prime stagioni. Creata da Lucy Prebble e dalla stessa attrice, la storia affronta il tema attuale della violazione della privacy: cosa accade quando i nostri dati sensibili vengono resi di dominio pubblico?

È ciò che accade alla protagonista, Suzie Pickles, un’ex pop star, idolo delle teenagers, e attrice televisiva. Dopo che il suo telefono è stato violato e le sue foto compromettenti sono state messe in rete, Suzie lotta per mantenere unito il suo matrimonio con Cob e proteggere suo figlio Frank. Nel frattempo, Naomi, sua manager e amica, tenta di mantenere a galla la sua carriera.

Nel cast di I Hate Suzie, Billie Piper nel ruolo della protagonista Suzie Pickles; Leila Farzad è l’amica e manager Naomi Jones; Daniel Ins è Cob Betterton, marito di Suzie; Nathaniel Martello-White è Carter Vaughan; Matthew Jordan-Caws è Frank, figlio di Suzie e Cob.

I Hate Suzie è la terza collaborazione tra Billie Piper e Lucy Prebble: insieme avevano lavorato per la seria Diario di una squillo perbene (dal 2007 al 2011) e lo spettacolo teatrale del 2012 The Effect. I Hate Suzie è composta da otto episodi, che andranno in onda in due appuntamenti consecutivi ogni sabato sera su Sky Serie e NOW.