Ci sono tanti utenti che in questi giorni hanno deciso di provare il nuovo aggiornamento iOS 15, seppur quest’ultimo sia disponibile solo in versione beta. Dopo la distribuzione pubblica dell’upgrade non definitivo, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa anche sulle nostre pagine con un pezzo specifico, oggi 3 luglio voglio portare alla vostra attenzione una serie di istruzioni. Mi riferisco a coloro che vogliono tornare ad iOS 14.6, magari perché ritengono l’aggiornamento ancora non pronto per l’uscita e, di conseguenza, acerbo.

Istruzioni per tornare da iOS 15 ad iOS 14.6 verso l’uscita dell’aggiornamento

Come stanno le cose per tutti coloro che, arrivati a questo punto, hanno deciso di tornare da iOS 15 ad iOS 14.6 in vista dell’uscita dell’aggiornamento definitivo? L’appuntamento con il pacchetto software e stabile, come molti sanno, è previsto a settembre, insieme all’esordio sul mercato dei nuovi iPhone 13. Per questo motivo, la beta pubblica del firmware potrebbe non soddisfare le esigenze di tutti. Proviamo a capire, dunque, come procedere per eseguire il downgrade in modo corretto.

Per portare a termine in modo corretto la procedura occorrono cinque step. Il primo prevede l’avvio di Finder sul proprio Mac. Poi, sarà necessario collegare l’iPhone‌ o ‌iPad‌ al proprio Mac utilizzando un cavo Lightning. Impostate il ​​vostro dispositivo in modalità di ripristino. Il metodo per farlo in modo corretto dipende dal dispositivo acquistato, fermo restando che Apple fornisce anche ulteriori informazioni sulla modalità di ripristino in questo articolo di supporto.

Arrivati a questo punto, apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà se si desidera ripristinare il dispositivo. Sarà importante selezionare “Ripristina” per cancellare il dispositivo e installare l’ultima versione pubblica di iOS o iPadOS. Non dovrete fare altro che attende il completamento del processo di ripristino, in modo da passare da iOS 15 al recente aggiornamento iOS 14.6