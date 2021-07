In Mezza Bugia di Samuele Bersani c’è tutta l’abilità del cantautore bolognese di giocare con le parole e cucirle addosso alla musica creando un unico universo. In questo nuovo estratto da Cinema Samuele l’artista racconta l’incomunicabilità.

In Mezza Bugia di Samuele Bersani incontriamo una ritmica sostenuta, chitarre presenti e soprattutto un flusso di parole che il cantautore snocciola con una certa frenesia, quasi a voler recuperare tutte le cose non dette per colpa, appunto, dell’incomunicabilità che spesso logora ogni rapporto, anche quello di coppia o col proprio vicino.

“È un delitto parlarsi così”, canta Samuele Bersani per sottolineare la gravità della comunicazione tossica e l’inconvenienza delle maschere. Di tossico, del resto, c’è l’orgoglio che interviene come una finta corazza dietro la quale ci si convince di apparire scaltri, ma è semplicemente il veleno che rende impossibile ogni passo indietro e ogni presa di coscienza.

Non mancano le influenze delle metriche che hanno reso grande Bob Dylan – e qualunque cantautore, ovviamente, non può fare a meno di citare il cantautore di Blowin’ In The Wind – ma soprattutto in questo brano c’è tutto il classico di Bersani, che riesce a raccontare qualsiasi aspetto della vita con la sua poetica verace.

Cinema Samuele (2020) è letteralmente il “cinema nella testa” di Samuele Bersani. Per questo disco, nona esperienza in studio a 7 anni di distanza da Nuvola Numero Nove (2013), il cantautore ha immaginato un’attualità che irrompe nella sua poesia come la luce di un proiettore.

Cinema Samuele è il risultato di un’attenta e scrupolosa ricerca musicale e ha lo scopo di “raccontare la vita come se fosse una canzone”. Mezza Bugia di Samuele Bersani esce oggi, 2 luglio, in rotazione radiofonica dopo Harakiri e Il Tuo Ricordo ed è un brano scritto interamente dal cantautore bolognese. A seguire il testo di questo nuovo singolo.

[Strofa 1]

Tu m’hai detto una mezza bugia

Per non farmi del tutto paura

Ma ho saputo l’altra metà

Ed è stata a quel punto più dura

Ritrovare la vecchia stabilità

Che, tra l’altro, la cervicale sai che male mi fa

Preferisco una mezza bugia

Diluita in il litro di vino

No il bicchiere di verità

Che mi dai da bere al mattino

È un delitto parlarsi così

In mancanza di tatto totale

Viene voglia di non rispondere e di chiudersi a chiave

[Ritornello]

Si salvano soltanto le stranezze

E le proposte oscene che sfoderi ogni volta

E aggiungo le mie spezie al tuo risotto

Invece di stare sulla porta

Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare

Concedo a te l’onore e il gusto di segnare

Per mettere a tacere questa battaglia di parole

Che cosa devo fare?

[Strofa 2]

Indovino il cattivo di un film

Anche in meno di dieci secondi

Ma è diverso nella realtà

Li frequenti e non te ne accorgi

A parte i troppo evidenti

Che finiscono in cronaca nera

Tutti gli altri, tornando a casa, hanno l’agnello per cena

Come mai quando parlo con te

Capovolgi le cose che dico?

Si comincia a discutere

Come fossimo dentro a un partito

Arrivato al suo atto finale

Per mancanza di democrazia

Non esiste una maggioranza alternativa alla tua

[Ritornello]

Si salvano soltanto le stranezze

E le proposte oscene che sfoderi ogni volta

E aggiungo le mie spezie al tuo risotto

Invece di stare sulla porta

Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare

Concedo a te l’onore e il gusto di segnare

Per mettere a tacere questa battaglia di parole

Che cosa devo fare?

[Bridge]

Tu mi hai detto una mezza bugia

Per non farmi del tutto paura

Ma ho saputo l’altra metà

Ed è stata a quel punto più dura

Ritrovare la vecchia stabilità

Questa nausea da trapezista spero che passerà

[Outro]

Mai avute vertigini prima

Mai avuta una perplessità

A far pace col proprio orgoglio

Che fatica si fa