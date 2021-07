In queste ore c’è un prezzo piuttosto conveniente su Amazon per gli AirPods Pro, auricolari wireless targati Apple che possono essere acquistati con uno sconto di grande rilievo. Chi quindi sta pensando di poter avere tra le mani questi AirPods Pro, non può di certo lasciarsi scappare l’offerta odierna presentata da Amazon. Sul famoso sito di e-commerce abbiamo infatti notato uno sconto del 25% rispetto al prezzo precedente, ciò significa che sarà attuato un risparmio di 70 euro, arrivando a spendere una cifra finale di 209 euro.

Il prezzo di inizio luglio su Amazon per AirPods Pro

Non siamo ai livelli di qualche settimana fa, ma la proposta di oggi è ugualmente interessante. Un prezzo molto conveniente per questi AirPods Pro che potrà far capitolare qualche utente titubante all’acquisto, stiamo parlando tra l’altro anche dell’Amazon’s choice di giornata. Per questo acquisto su Amazon sarà possibile sfruttare il servizio Prime, questo permetterà di ricevere tali accessori Apple a casa propria nel giro di pochissimi giorni e senza pagare le spese di spedizione.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire allo stesso modo di questi vantaggi. Gli AirPods Pro costituiscono un aggiornamento importante del modello base, non solo con innovazioni tecnologiche maggiori, ma anche con un design differente.

Ritroviamo infatti degli affusolati cuscinetti, realizzati in morbido silicone, disponibili in tre taglie per aderire al meglio alla forma dell’orecchio di ognuno. Dal punto di vista prettamente tecnico invece questi AirPods Pro garantiscono la cancellazione attiva del rumore, con tale funzione si resta completamente isolati dal mondo esterno, immergendosi totalmente nell’ascolto di un brano o di una telefonata.

Quest’opzione è bene attivarla quando si vuole tranquillità a casa, mentre all’esterno, per strada, si può puntare sulla modalità trasparenza, per restare sempre vigili su ciò che accade intorno. Quando insomma l’attenzione deve rimanere comunque alta, è bene non optare per la cancellazione attiva del rumore. Non manca la possibilità di attivare rapidamente l’assistente vocale Siri tramite il classico “Hey Siri”. Infine questi AirPods Pro sono dotati di una ricarica wireless che consente oltre 24 ore di autonomia.