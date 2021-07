Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare il prossimo ottobre, e presentarsi con un processore Exynos, e non interamente con lo Snapdragon 888 di Qualcomm (almeno in alcuni mercati), per via della crisi mondiale dei chip. In ogni caso, da poco sono apparse in Rete immagini che evidenziano le possibili colorazioni in cui verrà reso disponibile il dispositivo (potrete ammirare il prodotto nella foto in basso).

Ormai ci sono pochi dubbi a riguardo: grigio, viola chiaro, verde chiaro e bianco (nuance cromatiche che non si vedono tutti i giorni, e che mettono ancora di più in risalto il carattere scanzonato del Samsung Galaxy S21 FE). Lato design, il telefono dovrebbe presentare le stesse forme del Samsung Galaxy S21, anche se più snello sul versante posteriore dato il minor ingombro del comparto fotografico principale (almeno così dovrebbe essere).

In generale, il telefono monterà uno schermo AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, e sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm e/o da un SoC Exynos (probabilmente a seconda dei mercati di destinazione), con 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una batteria da 4500mAh (il livello di ottimizzazione sarà tale da consentirgli di arrivare tranquillamente a fine giornata con un solo ciclo di ricarica) ed un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 12MP, un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 64MP). Le specifiche tecniche danno ragione alla forza attrattiva esercitata dal device, che gli utenti speravano di poter già vedere nel corso del mese di agosto, durante l’evento in cui saranno lanciati i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.