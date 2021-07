A sorpresa, nella giornata di ieri 1 luglio, è stata garantita nuova disponibilità PS5 su GameStop online ma a dire la verità, non sono stati molti coloro che sono riusciti ad accaparrarsi la ben nota console. Di qui la necessità, per il rivenditore specializzato, di rilasciare una nota social chiarendo il classico funzionamento di questa nuova vendita, in primis riservata ad uno specifico tipo di clientela.

Prossima disponibilità per la console

Prima di addentrarci nelle modalità di vendita del prodotto, va confermato che molto presto ci sarà nuova disponibilità PS5 da GameStop. Per quanto non ci sia una data ben precisa per una nuova vendita (o meglio Click Day come lo definisce lo stesso rivenditore), c’è da far notare che sullo store almeno una volta alla settimana la soluzione per incalliti gamer viene messa a disposizione. C’è pure da segnare in agenda che, almeno negli ultimi tempi, si è preferito il primo pomeriggio del giovedì (intorno alle ore 15) per il via agli acquisti. Non è detto che la prossima pianificazione resti identica ma il dettaglio appena fornito potrebbe comunque ritornare utile.

Come ottenere la notifica della prossima disponibilità PS5 su GameStop

Come oramai avviene da tempo, va ricordato che solo gli utenti GSZ+ LEVEL 3 conoscono in anteprima il via alle vendite e così è stato anche in occasione della vendita di ieri. Per far parte della nicchia di fortunati sarà necessario aggiornarsi al sito GameStop appunto, verificare la propria registrazione con il passaggio via mail e ancora accettare i consensi per le attività di marketing presenti nella sezione Privacy.

Nel momento in cui verrà notificata la nuova disponibilità, i potenziali acquirenti saranno inseriti in una waiting room. Questa non dovrà mai essere chiusa ma nemmeno aggiornata e solo quando la scheda prodotto verrà caricata si potrà procedere alla transazione. Va ricordato, in ultima battuta che l’inserimento del prodotto in carrello non garantisce il sicuro esito della transazione. Visto il gran numero di persone in attesa riuscirà a portarsi a casa la console solo chi sarà più rapido nel pagamento.